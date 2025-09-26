Pierwsze recenzje Ghost of Yotei. Sequel zbiera najwyższe noty i masę pochwał

Recenzje Ghost of Yotei już są. Krytycy zachwyceni.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ghost of Yotei otrzymało recenzje na tydzień przed premierą. Opinie są niezwykle pochlebne i wskazują, że sequel stworzony przez studio Sucker Punch jest niewątpliwie udany. W serwisie Metacritic widnieje średnia ocen na poziomie 87/100 na podstawie 105 recenzji krytyków.

Jeśli chodzi o aspekty, które przypadły do gustu krytykom, wymienia się walkę, grafikę, kreację świata czy warstwę dźwiękową. Pochwały zbiera również niezapomniana obsada postaci oraz wciągającą, pełna furii historia o zemście. W recenzjach przewija się słowo „arcydzieło”, a wiele redakcji postanowiło wystawić Ghost of Yotei najwyższą z not. Nie brakuje również twierdzeń, że tytuł stanowi godnego następcę Ghost of Tsushima.

Mimo wielu zachwytów pojawiły się też mniej optymistyczne opinie na temat gry. Według niektórych tytuł cechuje lista elementów, które są przestarzałe, staromodne, lub dalekie od innowacji. Część krytyków uważa, że produkcja unika ryzyka, a formuła zdaje się być coraz bardziej przestarzała. Recenzje Ghost of Yotei Digital Trends – 10/10

Loot Level Chill – 10/10

PlayStation Universe – 10/10

Player 2 – 10/10

GameSpew – 10/10

VGC – 10/10

Game Rant – 10/10

CGMagazine – 9,5/10

Checkpoint Gaming – 9,5/10

Atomix – 9,5/10

GamesRadar+ – 9/10

GamingTrend – 9/10

Push Square – 9/10

Screen Rant – 9/10

Wccftech – 8,8/10

Jeuxvideo.com – 8,5/10

Gram.pl – 8,5/10

The Gamer – 8/10

Dexerto – 8/10

IGN – 8/10

Gamekult – 7/10

VideoGamer – 7/10

Radio Times – 6/10 Zapraszamy do lektury naszej recenzji gry: Ghost of Yotei - recenzja. Godny następca Ghost of Tsushima. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Ghost of Yōtei zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Premiera gry zaplanowana jest na 2 października 2025 roku.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl.




