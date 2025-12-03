28 lat od premiery tej kontrowersyjnej gry, którą uwielbiają wszyscy, jej sukces wciąż nie jest taki oczywisty

Wszystko przez falę krytyki, którą GTA wywołało za sprawą poruszanej tematyki.
Czekając na GTA 6, warto cofnąć się do korzeni tej słynnej serii. Gdy Grand Theft Auto zadebiutowało w 1997 roku, nikt nie spodziewał się, że zwykła gra wideo wywoła prawdziwą burzę. Przypomnijmy, że kultowy dziś tytuł ukazał się na MS-DOS, Windows, PlayStation i Game Boy Color, ale największy rozgłos zdobył dzięki konsoli Sony. Co bardzo ważne, gracze po raz pierwszy mogli wcielić się w postać przestępcy w otwartym, trójwymiarowym mieście, zdobywając władzę w podziemnym świecie trzech gangów. Sukces był natychmiastowy – sprzedaż rosła, a GTA stało się fenomenem kulturowym. Ale nie w oczach wszystkich.
Grand Theft Auto – w 1997 roku sukces gry nie był tak oczywisty
Za kulisami nie było łatwo, a sukces gry nie był tak oczywisty. Dan Houser, współzałożyciel Rockstar, w niedawnym wywiadzie przyznał, że popularność gry przyciągnęła uwagę amerykańskiego rządu. W latach 90. gry wideo wciąż kojarzono głównie z rozrywką dla dzieci, a GTA, skierowane do dorosłych, wywołało falę krytyki. Politycy i grupy opinii publicznej oskarżały studio o promowanie przemocy i szkodzenie młodzieży. Obawiano się, że kontrowersyjny pomysł na grę “zepsuje” społeczność.
Sukces wcale nie rozwiązał naszych problemów. Wręcz przeciwnie, stworzył ich mnóstwo. Ale warto było, by móc tworzyć gry, które kochaliśmy – mówił Houser.
Te kontrowersje towarzyszyły serii przy premierze każdej kolejnej odsłony. Nasiliły się w 2005 roku, gdy ujawniono ukrytą mini-grę o treści seksualnej w GTA: San Andreas, znaną jako „Hot Coffee”. Chociaż była ona niedostępna w normalnej rozgrywce i wymagała modyfikacji plików przez graczy, jej odkrycie wywołało prawdziwy kryzys medialny i prawny dla Rockstar Games. To zmusiło Rockstar do zmiany klasyfikacji wiekowej i wycofania gry z wielu sklepów. Studio musiało wprowadzić kosztowne poprawki i reedycje – ok. 50 milionów dolarów, a część zespołu opuściła firmę.
Pomimo tego Rockstar przetrwało i zdefiniowało nową erę gier dla dorosłych, a emocje narosłe wokół premiery najnowszej, nadchodzącej odsłony, tylko potwierdzają wysoki status marki. Nie zapominajmy jednak, że pierwsze GTA z prostą grafiką i widokiem z góry dziś wygląda archaicznie, ale w latach 90. było przełomowe, wyznaczając standardy narracji i wolności w otwartym świecie. Sukces, który mógł skończyć się katastrofą, stał się fundamentem jednej z najbardziej ikonicznych serii w historii gier. Opłacało się zaryzykować.
