28 lat od premiery tej kontrowersyjnej gry, którą uwielbiają wszyscy, jej sukces wciąż nie jest taki oczywisty

Czekając na GTA 6, warto cofnąć się do korzeni tej słynnej serii. Gdy Grand Theft Auto zadebiutowało w 1997 roku, nikt nie spodziewał się, że zwykła gra wideo wywoła prawdziwą burzę. Przypomnijmy, że kultowy dziś tytuł ukazał się na MS-DOS, Windows, PlayStation i Game Boy Color, ale największy rozgłos zdobył dzięki konsoli Sony. Co bardzo ważne, gracze po raz pierwszy mogli wcielić się w postać przestępcy w otwartym, trójwymiarowym mieście, zdobywając władzę w podziemnym świecie trzech gangów. Sukces był natychmiastowy – sprzedaż rosła, a GTA stało się fenomenem kulturowym. Ale nie w oczach wszystkich.

Grand Theft Auto – w 1997 roku sukces gry nie był tak oczywisty

Za kulisami nie było łatwo, a sukces gry nie był tak oczywisty. Dan Houser, współzałożyciel Rockstar, w niedawnym wywiadzie przyznał, że popularność gry przyciągnęła uwagę amerykańskiego rządu. W latach 90. gry wideo wciąż kojarzono głównie z rozrywką dla dzieci, a GTA, skierowane do dorosłych, wywołało falę krytyki. Politycy i grupy opinii publicznej oskarżały studio o promowanie przemocy i szkodzenie młodzieży. Obawiano się, że kontrowersyjny pomysł na grę “zepsuje” społeczność.