Pragmata zalicza bardzo dobry start. Capcom pochwalił się sprzedażą nowego IP

Japońska firma może być zadowolona z debiutu nowej marki.

Wczoraj informowaliśmy, że Pragmata zaliczyła świetny debiut na Steam. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy kolejne dowody na potwierdzenie sukcesu wspomnianej produkcji. Capcom pochwalił się bowiem oficjalnymi wynikami sprzedaży swojego nowego IP.

Capcom ujawnia oficjalne wyniki sprzedaży gry Pragmata

Zgodnie z przekazanymi informacjami Pragmata może pochwalić się ponad milionem sprzedanych egzemplarzy. Capcom zaznacza, że wspomniany wynik udało się osiągnąć w ciągu dwóch dni od premiery. Trzeba przyznać, że to naprawdę świetny wynik, zwłaszcza w przypadku zupełnie nowej marki.