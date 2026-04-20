Pragmata zalicza bardzo dobry start. Capcom pochwalił się sprzedażą nowego IP

Japońska firma może być zadowolona z debiutu nowej marki.
Wczoraj informowaliśmy, że Pragmata zaliczyła świetny debiut na Steam. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy kolejne dowody na potwierdzenie sukcesu wspomnianej produkcji. Capcom pochwalił się bowiem oficjalnymi wynikami sprzedaży swojego nowego IP.
Capcom ujawnia oficjalne wyniki sprzedaży gry Pragmata
Zgodnie z przekazanymi informacjami Pragmata może pochwalić się ponad milionem sprzedanych egzemplarzy. Capcom zaznacza, że wspomniany wynik udało się osiągnąć w ciągu dwóch dni od premiery. Trzeba przyznać, że to naprawdę świetny wynik, zwłaszcza w przypadku zupełnie nowej marki.
Jesteśmy naprawdę zachwyceni, że gra spodobała się tak wielu graczom na całym świecie, dzięki czemu udało nam się osiągnąć ten kamień milowy, jakim jest milion sprzedanych egzemplarzy. W przyszłości będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby Pragmata trafiła do jeszcze szerszej publiczności – napisali twórcy w komunikacie prasowym.
