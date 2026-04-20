Kultowy potwór science fiction powraca w nietypowej wersji. Tym razem trafia do innego, znajomego świata

Frankenstein wraca w nowym komiksie. Kultowy potwór znów na fali.

Legenda Frankensteina wciąż ma się świetnie i nie zamierza znikać z popkultury. Właśnie zapowiedziano nowy komiks zatytułowany Frankenstein: New World – The Speed of Darkness, który rozwija historię jednej z najbardziej ikonicznych postaci horroru i science fiction. Frankenstein w świecie Hellboya Co ciekawe, nowa miniseria od Dark Horse Comics zabierze czytelników do świata znanego z Hellboya. Za projekt odpowiadają twórcy dobrze znani fanom tego uniwersum, w tym Mike Mignola, Christopher Golden i Thomas Sniegoski. Fabuła skupi się na Frankensteinie i Lilji, którzy — kierowani wizjami Liz Sherman — próbują odnaleźć ją, wykorzystując energię Vril. W tle pojawia się jednak potężne, pasożytnicze zło, które zaczyna niszczyć świat, a czas na jego powstrzymanie szybko się kończy.

To już trzecia miniseria w ramach cyklu Frankenstein: New World, a twórcy zapowiadają mroczną i niebezpieczną wizję przyszłości, utrzymaną w charakterystycznym stylu uniwersum Hellboya. Warto wyjaśnić, że to nie jest klasyczny crossover. W komiksach Hellboy od Mike Mignolay istnieje tzw. Mignolaverse (czasem nazywane też Hellboy Universe). Właśnie w tym świecie funkcjonuje również Frankenstein — jako jedna z postaci pobocznych, ale ważnych dla szerszego lore.

Nie jest przypadkiem, że kolejna interpretacja tej postaci trafia właśnie teraz. Historia Frankensteina przeżywa ostatnio wyraźny renesans. W ubiegłym roku głośno było o filmie Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro, który dobrze poradził sobie podczas sezonu nagród, zdobywając kilka Oscarów, głównie w kategoriach technicznych. Z kolei w marcu tego roku swoją premierę miała Panna Młoda!, będąca nowoczesną reinterpretacją klasycznego mitu. Film nie zdobył takiego uznania, ale na pewno był ciekawym eksperymentem. Czy komiks też nim będzie? Wygląda na to, że opowieść o Frankensteinie nadal mocno rezonuje ze współczesną publicznością. A nowy komiks tylko potwierdza, że twórcy wciąż znajdują świeże sposoby, by opowiadać tę historię na nowo.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










