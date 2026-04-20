Kultowe science fiction powróci w remake’u. Ten klasyk wyprzedził Godzillę

Glen Powell ma zostać główną gwiazdą widowiska.

Projekt nowej wersji klasycznego filmu science fiction zaczyna wreszcie nabierać realnych kształtów. Po dłuższym okresie ciszy wokół planowanego remake’u One! pojawiły się doniesienia sugerujące, że jedną z głównych ról może zagrać Glen Powell. Produkcja powstaje dla Warner Bros., a za kamerą stanie Michael Giacchino, znany dotąd przede wszystkim z nagradzanej muzyki filmowej. One! – powstaje remake horroru science fiction o gigantycznych mrówkach Informacje o projekcie pojawiły się już w 2023 roku, kiedy ogłoszono, że Giacchino zadebiutuje jako reżyser pełnometrażowego filmu kinowego. Od tego czasu temat praktycznie zniknął z radarów, jednak najnowsze plotki wskazują, że prace ponownie ruszyły. Wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia obsady, ale nazwisko Powella zaczyna pojawiać się coraz częściej w kontekście tej produkcji.

Dla aktora byłaby to potencjalnie ważna rola. Ostatnie miesiące nie należały do najbardziej udanych w jego karierze, a kilka projektów nie spełniło oczekiwań finansowych i nie zdobyło większego rozgłosu. Nadchodzące produkcje również nie budzą na razie większego entuzjazmu branży, dlatego udział w głośnym remake’u mógłby okazać się dla niego szansą na odbudowanie pozycji.

Oryginalne One! zadebiutowały w kinach w czerwcu 1954 roku, a więc na kilka miesięcy przed premierą Godzilli. Film został wyreżyserowany przez Gordona Douglasa i opowiadał historię gigantycznych, zmutowanych mrówek odkrytych na pustyni w Nowym Meksyku. Zagrożenie szybko przybierało skalę narodową, a bohaterowie rozpoczynali desperacką walkę z nieznanym przeciwnikiem. Film do dziś uznawany jest za jedną z ikon kina science fiction lat pięćdziesiątych. Giacchino ma na koncie jedynie telewizyjny projekt Wilkołak nocą dla Marvela, więc jego podejście do pełnometrażowej produkcji pozostaje sporą niewiadomą. Pewnym uspokojeniem dla fanów może być jednak obecność producenta, którym jest Matt Reeves, twórca odpowiedzialny za mroczne i dobrze przyjęte widowiska, takie jak dwie części Planety Małp oraz Batman.

