Zapowiedziano Dragon Ball Xenoverse 3. To jest właśnie tajemnicze Dragon Ball Age 1000

Choć pierwszy zwiastun Age 1000 był krótki i nie zdradził zbyt wielu szczegółów, niemal od razu wśród społeczności pojawiło się przekonanie, że chodzi właśnie o trzecią odsłonę serii Xenoverse, co z resztą później sugerowały przecieki. Wszystko począwszy od wyraźnie konfigurowalnego głównego bohatera, żartobliwie nazywanego przez fanów John Dragon Ball, po wykorzystanie charakterystycznych technik walki, wskazywało na kontynuację popularnej serii. Teraz Bandai Namco oficjalnie rozwiało wszelkie wątpliwości.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowy zwiastun Dragon Ball Project: Age 1000 został pokazany podczas transmisji z wydarzenia. Materiał rozpoczynał się od animowanej sceny przedstawiającej nową postać w New City. Nienazwany bohater odbiera połączenie od osoby, która wyglądem i głosem przypomina Bulmę, po czym zakłada strój bojowy i spotyka znanego już fanom protagonistę. Gdy zwiastun przeszedł do charakterystycznej, cieniowanej oprawy graficznej znanej z serii Xenoverse, stało się jasne, że Age 1000 to faktycznie Dragon Ball Xenoverse 3. Po ujawnieniu tytułu pokazano także krótkie fragmenty rozgrywki (a właściwie scenki na silniku gry), a następnie potwierdzono, że premiera gry planowana jest na 2027 rok.

W dalszej części transmisji ujawniono kolejne informacje dotyczące produkcji. Potwierdzono między innymi obecność nowej żeńskiej postaci, która ma towarzyszyć głównemu bohaterowi, a także fakt, że Bulma odegra ważną rolę w fabule. To o tyle ciekawe, że teoretycznie “pierwotna” Bulma nie powinna już istnieć w tysięcznym roku (czas akcji gry), a mimo to, postać pokazana na pokazie nosi takie samo imię i wygląda łudząco podobnie. Będzie to jedna z ciekawszych zagadek do rozwiązania w najbliższym czasie. Wspomniano również o dodatkowych szczegółach dotyczących zaangażowania Akiry Toriyamy w projekt. Twórcy nie pokazali jeszcze pełnoprawnego materiału z rozgrywki, ale przynajmniej wiemy już, że otrzymamy kontynuację jednej z najbardziej lubianych bijatyk Dragon Ball.