Universal traci cierpliwość wobec reżysera. Twórca znów zaczyna wszystko od nowa

Na jego nowy film czekamy już cztery lata.

Fani twórczości Jordan Peele mogą uzbroić się w cierpliwość, gdyż reżyser nadal nie ukończył wstępnych prac do swojego kolejnego filmu. Najnowsze doniesienia wskazują, że jego kolejny projekt nadal jest na etapie pisania scenariusza, mimo wcześniejszych planów szybkiej realizacji produkcji. Jordan Peele wciąż nie ukończył scenariusza swojego następnego filmu Jeszcze niedawno Universal Pictures zakładało premierę nowego filmu Peele’a na październik 2026 roku, jednak dziś wiadomo, że była to raczej orientacyjna data niż realny termin. Co więcej, wcześniejsze wersje scenariusza nie przetrwały próby czasu. Najpierw reżyser porzucił projekt planowany na koniec 2024 roku, a później zdecydował się także odrzucić kolejną koncepcję, wracając do punktu wyjścia.

Według branżowych źródeł Peele nadal pracuje nad nowym scenariuszem, choć wcześniej pojawiały się spekulacje, że zdjęcia mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Sytuacja zaczyna jednak budzić rosnącą frustrację w Universal, które wiązało z twórcą długofalowe plany. Ich wcześniejsza umowa wygasła pod koniec 2024 roku i dopiero niedawno została odnowiona na potrzeby kolejnego filmu. W praktyce oznacza to, że przyszłość współpracy może zależeć od sukcesu nadchodzącej produkcji.

GramTV przedstawia:

Ostatnim filmem Peele’a był horror science fiction Nie z 2022 roku, który podzielił widzów, ale jednocześnie potwierdził jego status jednego z najbardziej charakterystycznych twórców współczesnego kina. Od tego czasu kolejne pomysły reżysera zdają się jednak znikać równie szybko, jak się pojawiają. Nie jest jasne, w jakim kierunku podąży nowy projekt. Pojawiają się pytania, czy Peele zdecyduje się na bardziej kameralną historię, czy pozostanie przy widowiskowych i koncepcyjnie ambitnych produkcjach, z których zasłynął. Co ciekawe, według nieoficjalnych informacji sam reżyser może jeszcze nie mieć ostatecznej wizji filmu, nad którym obecnie pracuje. Pytanie tylko, jak długo Universal Pictures będzie chciało czekać na jego nowy film. Obecnie nic nie zapowiada, aby prace na planie miały rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.