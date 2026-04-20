Koniec pewnej ery. Zapowiedziano ostatnie DLC do Dragon Ball Xenoverse 2

Firma Bandai Namco oficjalnie potwierdziła, że Future Saga Chapter 4 będzie ostatnim dodatkiem DLC do gry Dragon Ball Xenoverse 2. Oznacza to zakończenie wieloletniego wsparcia dla jednego z najdłużej rozwijanych tytułów w uniwersum Dragon Ball, czyli dziesięć lat po jego premierze.
Krótki zwiastun nowego rozszerzenia został pokazany podczas wydarzenia Dragon Ball Games Battle Hour 2026. Choć materiał nie zdradził zbyt wielu szczegółów na temat samej zawartości, potwierdzono, że prace nad dodatkowymi rozszerzeniami do gry powoli dobiegają końca. Na ten moment Bandai Namco ujawniło, że dodatek Future Saga Chapter 4 ma zadebiutować latem 2026 roku i będzie ostatnim DLC do wydanego w 2016 roku Xenoverse 2. Ma to sens, ponieważ twórcy z pewnością skupią się teraz na rozwoju Dragon Ball Xenoverse 3, które zostało zapowiedziane podczas tego samego wydarzenia.
Dragon Ball Xenoverse 2 utrzymuje się na rynku od wielu lat. Gra pierwotnie zadebiutowała w 2016 roku na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz komputerach PC. Z czasem gra trafiła także na konsolę Nintendo Switch. Przez niemal dekadę tytuł regularnie otrzymywał nowe postacie, misje fabularne i dodatki, dzięki czemu pozostawał aktywnie wspierany znacznie dłużej niż większość gier anime.
Dragon Ball Xenoverse 2 to gra akcji z elementami RPG osadzona w świecie Dragon Ball, w której gracz tworzy własnego wojownika i dołącza do Time Patrol, organizacji strzegącej poprawnego biegu historii uniwersum. Gra zdobyła popularność dzięki temu, że pozwala fanom nie tylko odtwarzać wydarzenia z anime, ale także samodzielnie uczestniczyć w historii świata Dragon Ball, między innymi za pomocą własnej postaci. Po premierze w 2016 roku tytuł sprzedał się w milionach egzemplarzy i stał się jednym z największych sukcesów Bandai Namco wśród gier opartych na anime.
Future Saga Chapter 4 będzie symbolicznym zakończeniem niemal dziesięcioletniej historii dodatków do Dragon Ball Xenoverse 2. Zobaczcie zwiastun dodatku:
