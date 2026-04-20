Koniec pewnej ery. Zapowiedziano ostatnie DLC do Dragon Ball Xenoverse 2

Firma Bandai Namco oficjalnie potwierdziła, że Future Saga Chapter 4 będzie ostatnim dodatkiem DLC do gry Dragon Ball Xenoverse 2. Oznacza to zakończenie wieloletniego wsparcia dla jednego z najdłużej rozwijanych tytułów w uniwersum Dragon Ball, czyli dziesięć lat po jego premierze.

Krótki zwiastun nowego rozszerzenia został pokazany podczas wydarzenia Dragon Ball Games Battle Hour 2026. Choć materiał nie zdradził zbyt wielu szczegółów na temat samej zawartości, potwierdzono, że prace nad dodatkowymi rozszerzeniami do gry powoli dobiegają końca. Na ten moment Bandai Namco ujawniło, że dodatek Future Saga Chapter 4 ma zadebiutować latem 2026 roku i będzie ostatnim DLC do wydanego w 2016 roku Xenoverse 2. Ma to sens, ponieważ twórcy z pewnością skupią się teraz na rozwoju Dragon Ball Xenoverse 3, które zostało zapowiedziane podczas tego samego wydarzenia.