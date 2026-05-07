Gwiazda hitu science fiction z 2025 roku zagra w nowym filmie sci-fi. To ekranizacja słynnej noweli

Nadchodzi kolejna filmowa adaptacja słynnej powieści science fiction.
Jennifer Kent, reżyserka świetnie przyjętych filmów The Babadook i The Nightingale, szykuje swój kolejny pełnometrażowy projekt. Twórczyni stanie za kamerą filmu science fiction zatytułowanego The Girl Who Was Plugged In, a jedną z głównych gwiazd produkcji będzie Sophie Thatcher, znana między innymi z Towarzysza, Heretic oraz serialu Yellowjackets.
The Girl Who Was Plugged In – reżyserka Babadooka nakręci ekranizację nagrodzonej noweli science fiction
Nowe informacje o projekcie ujawniono przed tegorocznym rynkiem filmowym w Cannes, gdzie firma Goodfellas rozpocznie międzynarodową sprzedaż praw do filmu. Za prawa na terenie Stanów Zjednoczonych odpowiadają CAA Media Finance oraz Range Select.
Kent odpowiada nie tylko za reżyserię, ale również za scenariusz. Produkcja będzie adaptacją noweli science fiction z 1973 roku autorstwa Jamesa Tiptree Jr. Historia została wyróżniona nagrodą Hugo dla najlepszej noweli w 1974 roku.
Fabuła przedstawia dystopijną opowieść o kobiecie, która poświęca własną duszę technologii w desperackiej próbie zdobycia miłości i akceptacji. Sophie Thatcher wcieli się w oszpeconą i zmagającą się z myślami samobójczymi P. Burke. Bohaterka zostaje zatrudniona przez gigantyczną korporację technologiczną, aby zdalnie sterować pięknym, ale pozbawionym inteligencji ciałem o imieniu Delphi. Organizm został wyhodowany w laboratorium i ma służyć wyłącznie do wpływania na społeczeństwo oraz sprzedaży produktów. Wraz ze wzrostem popularności Delphi, P. Burke zaczyna obsesyjnie fascynować się swoim drugim wcieleniem, stopniowo pogrążając się w technologicznej psychozie, która prowadzi do katastrofalnych konsekwencji.
Nigdy wcześniej nie czułam tak pilnej potrzeby stworzenia filmu, jak w przypadku The Girl Who Was Plugged In. Choć oryginalna historia została opublikowana ponad pięćdziesiąt lat temu, jej motywy dziś uderzają z niezwykłą siłą, jakby została napisana właśnie teraz.
Jestem niezwykle podekscytowana ponowną współpracą z Vincentem Maravalem i Goodfellas, z którymi pracowałam przy The Babadook. Otacza mnie wyjątkowo utalentowany zespół i nie możemy doczekać się chwili, gdy pokażemy tę aktualną historię widzom – powiedziała Kent.
GramTV przedstawia:
Głos zabrał również Brian Kavanaugh Jones, współprezes działu filmu i produkcji w Range Media Partners:
Wierzymy, że wielkie filmy powstają dzięki odpowiedniemu dopasowaniu twórców, a ten projekt jest tego idealnym przykładem. Jennifer jest wyjątkową reżyserką, która wnosi do materiału charakterystyczną, filmową wizję, natomiast Goodfellas działa jak prawdziwy kurator sztuki, wspierający wybitnych twórców i ich dzieła. Czujemy się szczęśliwi, mogąc współpracować z obiema stronami.
Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w połowie listopada 2026 roku w Australii. Data premiery The Girl Who Was Plugged In nie jest jeszcze znana.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!