Gwiazda hitu science fiction z 2025 roku zagra w nowym filmie sci-fi. To ekranizacja słynnej noweli

Nowe informacje o projekcie ujawniono przed tegorocznym rynkiem filmowym w Cannes, gdzie firma Goodfellas rozpocznie międzynarodową sprzedaż praw do filmu. Za prawa na terenie Stanów Zjednoczonych odpowiadają CAA Media Finance oraz Range Select.

Jennifer Kent, reżyserka świetnie przyjętych filmów The Babadook i The Nightingale, szykuje swój kolejny pełnometrażowy projekt. Twórczyni stanie za kamerą filmu science fiction zatytułowanego The Girl Who Was Plugged In, a jedną z głównych gwiazd produkcji będzie Sophie Thatcher, znana między innymi z Towarzysza, Heretic oraz serialu Yellowjackets.

Kent odpowiada nie tylko za reżyserię, ale również za scenariusz. Produkcja będzie adaptacją noweli science fiction z 1973 roku autorstwa Jamesa Tiptree Jr. Historia została wyróżniona nagrodą Hugo dla najlepszej noweli w 1974 roku.

Fabuła przedstawia dystopijną opowieść o kobiecie, która poświęca własną duszę technologii w desperackiej próbie zdobycia miłości i akceptacji. Sophie Thatcher wcieli się w oszpeconą i zmagającą się z myślami samobójczymi P. Burke. Bohaterka zostaje zatrudniona przez gigantyczną korporację technologiczną, aby zdalnie sterować pięknym, ale pozbawionym inteligencji ciałem o imieniu Delphi. Organizm został wyhodowany w laboratorium i ma służyć wyłącznie do wpływania na społeczeństwo oraz sprzedaży produktów. Wraz ze wzrostem popularności Delphi, P. Burke zaczyna obsesyjnie fascynować się swoim drugim wcieleniem, stopniowo pogrążając się w technologicznej psychozie, która prowadzi do katastrofalnych konsekwencji.