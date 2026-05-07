Finałowa odsłona genialnej serii science fiction z nową aktualizacją. Dobre wieści dla fanów tej franczyzy

Prace nad Cichym miejscem 3 nabierają tempa. John Krasinski potwierdził, kiedy ekipa wejdzie na plan trzeciej części serii, która ma domknąć historię rodziny Abbottów. Produkcja trafi do kin 30 lipca 2027 roku i będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z poprzedniej części. Ciche miejsce 3 – prace na planie ruszą już w przyszłym tygodniu Reżyser i scenarzysta serii zdradził, że zdjęcia rozpoczną się już w tygodniu zaczynającym się od 11 maja. Krasinski przyznał również, że przed startem prac towarzyszy mu spory stres.

Zaczynamy zdjęcia dokładnie za tydzień i właśnie dlatego jestem tak zdenerwowany i zestresowany. Obecnie Krasinski promuje Tom Clancy: Jack Ryan - Wojna duchów, które zadebiutuje na Prime Video 20 maja. Jak sam przyznał, udział w trasie promocyjnej pomaga mu choć na chwilę oderwać myśli od kolejnej odsłony Cichego miejsca. Cieszę się, że mogę się czymś zająć, ponieważ to naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale zakończenie drugiej części wyraźnie sugerowało kierunek dalszej historii. Kluczową rolę ma odegrać implant ślimakowy Reagan Abbott, granej przez Millicent Simmonds. Urządzenie emitujące częstotliwość zakłócającą działanie potworów polujących na dźwięk może stać się najważniejszą bronią ludzkości w walce z obcymi.

Krasinski nie zdradził, jak dokładnie potoczą się losy Abbottów, ale potwierdził, że trzecia część zakończy ich historię: Naprawdę cieszę się, że dostałem szansę, aby domknąć mój rozdział. Od początku widziałem tę historię jako trylogię. Chciałem tylko znaleźć organiczny sposób, by ją opowiedzieć i myślę, że właśnie nam się to udało. W obsadzie ponownie zobaczymy Emily Blunt, Millicent Simmonds oraz Noah Jupe’a. Do swoich ról wróci także Cillian Murphy jako Emmett. Niedawno pojawiły się również informacje, że do ekipy dołączyli Jason Clarke, Jack O'Connell oraz Katy O'Brian. Nie wiadomo jeszcze, czy sam Krasinski ponownie pojawi się na ekranie, tak jak miało to miejsce w retrospekcjach z drugiej części. Wszystko wskazuje jednak na to, że Paramount rusza z produkcją pełną parą, a w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się kolejnych informacji oraz pierwszych materiałów zza kulis.

