Science fiction w Dungeons & Dragons. Nowa kampania już zebrała miliony dolarów

Na sfinansowanie kosmicznej kampanii nie trzeba było długo czekać.

Fani papierowych RPG właśnie znaleźli nową obsesję. Neon Odyssey, czyli świeża kampania do Dungeons & Dragons inspirowana anime science fiction, estetyką lat osiemdziesiątych i klasycznymi grami z SNESa, błyskawicznie stała się jednym z największych hitów Kickstartera ostatnich lat. Neon Odyssey – kampania science fiction w Dungeons & Dragons sfinansowana w jeden dzień Projekt przygotowany przez Legends of Avantris, twórców dobrze przyjętego folk horrorowego settingu Crooked Moon, już teraz osiągnął astronomiczny wynik finansowania. Kampania miała początkowo zebrać 60 tysięcy dolarów, ale obecnie przekroczyła poziom 5 milionów dolarów, a do zakończenia zbiórki pozostało jeszcze kilka tygodni.

Neon Odyssey nie jest zwykłą próbą przeniesienia standardowego D&D 5E do świata science fiction. Twórcy przygotowali rozbudowane uniwersum, które rozwija mechaniki znane z piątej edycji i dodaje zupełnie nowe rozwiązania. Gracze mogą liczyć między innymi na nową klasę postaci, walki statków kosmicznych, system pojazdów, ponad 20 podklas, nowe gatunki bohaterów, przeciwników oraz ogromne zaplecze fabularne. Całość została podzielona na trzy książki. W skład zestawu wchodzi podstawowy podręcznik, przewodnik po świecie wraz z bestiariuszem oraz rozszerzenie oferujące system profesji i dodatkowe misje.

GramTV przedstawia:

Ogromne zainteresowanie projektem wynika nie tylko z samego pomysłu, ale również z wyrazistej stylistyki. Neon Odyssey czerpie pełnymi garściami z kultury lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Inspiracje Cowboy Bebop są tutaj bardzo wyraźne, ale twórcy odwołują się także do klasycznych gier SNES, anime oraz kreskówek pokroju Motomyszy z Marsa. Nie zabrakło nawet nawiązań do serii Star Fox czy futurystycznych wyścigów w stylu F Zero. Pierwsze materiały dostępne na Kickstarterze sugerują, że nie jest to wyłącznie efektowna prezentacja marketingowa. Osoby, które miały okazję sprawdzić udostępnione zasady, zwracają uwagę na dobrze przemyślane mechaniki pojazdów i sensowne przerobienie klasycznych archetypów D&D na potrzeby kosmicznego świata. Wielu fanów porównuje projekt do Spelljammer: Adventures in Space, podkreślając, że Neon Odyssey wydaje się znacznie bardziej rozbudowane i ambitne. Na premierę trzeba będzie jednak poczekać. Według obecnych planów dostawa projektu ma rozpocząć się dopiero w listopadzie 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.