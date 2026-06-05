Pragmata otworzyła Capcomowi oczy. Japończycy chcą stawiać na nowe marki

Capcom posiada w swoim portfolio wiele uznanych marek. I przez wiele lat na tych markach się opierał.

Niemniej w tym roku Japończycy wreszcie spróbowali czegoś nowego. I jak bardzo im się to opłaciło!

Pragmata zachęci Capcom do nowych IP?

Po latach tworzenia kolejnych odsłon serii Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry, Street Fighter czy też Dead Rising przyszła pora na pierwsze od bardzo, bardzo dawna nowe IP. Pragmata, bo o niej tu mowa, okazała się przy tym strzałem w dziesiątkę. Wystarczyły nieco ponad 2 tygodnie, by opowieść o losach Hugh i Diany znalazła ponad 2 miliony nabywców. W efekcie mamy więc do czynienia z jednym z większych hitów tego roku. Nie dziwi zatem, że Capcom najwyraźniej został zachęcony, by odważniej stawiać na nowe marki i eksplorować inne możliwości.