Zaloguj się lub Zarejestruj

Pragmata otworzyła Capcomowi oczy. Japończycy chcą stawiać na nowe marki

Maciej Petryszyn
2026/06/05 20:30
0
0

Capcom posiada w swoim portfolio wiele uznanych marek. I przez wiele lat na tych markach się opierał.

Niemniej w tym roku Japończycy wreszcie spróbowali czegoś nowego. I jak bardzo im się to opłaciło!

Pragmata
Pragmata

Pragmata zachęci Capcom do nowych IP?

Po latach tworzenia kolejnych odsłon serii Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry, Street Fighter czy też Dead Rising przyszła pora na pierwsze od bardzo, bardzo dawna nowe IP. Pragmata, bo o niej tu mowa, okazała się przy tym strzałem w dziesiątkę. Wystarczyły nieco ponad 2 tygodnie, by opowieść o losach Hugh i Diany znalazła ponad 2 miliony nabywców. W efekcie mamy więc do czynienia z jednym z większych hitów tego roku. Nie dziwi zatem, że Capcom najwyraźniej został zachęcony, by odważniej stawiać na nowe marki i eksplorować inne możliwości.

Tak wynika z odpowiedzi, która padła podczas sesji Q&A przy okazji ogłaszania wyników finansowych firmy:

Tworzenie całkowicie nowych IP jest ważną inicjatywą, która wspiera nasz zrównoważony wzrost, i zamierzamy nadal ją realizować. Ponadto doświadczenie w zakresie rozwoju i sprzedaży, które zdobyliśmy podczas pracy nad nowymi IP, przyczyniło się również do sukcesu gry Pragmata, a my będziemy nadal wykorzystywać tę wiedzę w naszych przyszłych operacjach biznesowych.

GramTV przedstawia:

Nie oznacza to jednak całkowitego odejścia od koncepcji tworzenia kontynuacji i poszerzania istniejących już marek. Ba, tyczy się to nawet Pragmaty, która po sukcesie pierwszej gry może doczekać się kontynuacji. To znaczy, żadne wiążące decyzje w tym zakresie nie zostały, przynajmniej oficjalnie, na ten moment podjęte. Niemniej reżyser produkcji jest jak najbardziej chętny. Dodatkowo niewykluczone, że jeszcze dziś przy okazji Summer Game Fest 2026 zostanie nam pokazane Resident Evil Code: Veronica Remake, o którym plotkuje się od dawna.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19933-capcom-wants-to-keep-creating-new-franchises-following-the-success-of-pragmata

Tagi:

News
Capcom
wyniki finansowe
nowe ip
Pragmata
raport finansowy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112