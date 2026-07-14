Dark Arisen ma odbudować zaufanie do Dragon’s Dogma 2. Dodatek zaoferuje nawet 25 godzin nowości

Z kolei w wywiadzie z Eurogamerem Oyama przyznał, iż dodatek ma wynagrodzić graczom trudną premierę podstawowej gry:

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby odzyskać zaufanie tych graczy, którzy poczuli się rozczarowani premierą Dragon's Dogma 2. Odnotowaliśmy już pozytywne reakcje na aktualizację gry, która ukazała się w czerwcu, wprowadzając szereg ulepszeń i nowych funkcji. Jednocześnie jednak część graczy wciąż zachowuje ostrożność, mówiąc: “cóż, sierpniowa aktualizacja wydajności będzie prawdziwym testem tego, czy gra osiągnęła stan, jakiego oczekujemy”.

Mam głęboką nadzieję, że gdy zobaczą poprawę wydajności, którą wprowadzimy w sierpniu, oraz to, co robimy, aby przygotować grunt pod premierę dodatku, gracze poczują, że podstawowa wersja Dragon's Dogma 2 jest w dobrym stanie i będą mogli z przyjemnością wskoczyć w nowe rozszerzenie.