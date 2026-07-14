Dark Arisen ma odbudować zaufanie do Dragon’s Dogma 2. Dodatek zaoferuje nawet 25 godzin nowości

Capcom długo testował cierpliwość społeczności Dragon’s Dogma 2. Ale wreszcie potwierdzono – dodatek będzie!
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen nadejdzie już niedługo. Czy warto było czekać?
Dark Arisen ma być naprawdę dużym dodatkiem
Pierwsze zapowiedzi, związane zarówno z samym dodatkiem, jak i aktualizacjami, które ma otrzymać podstawowa wersja gry, wyglądają naprawdę obiecująco. Teraz nieco więcej w tym temacie zdradził jeden z pracowników Capcomu. Naoto Oyama, bo o nim tu mowa, jest producentem studia, udzielił ostatnio wywiadu serwisowi Automaton. Jednym z elementów tej rozmowy było właśnie Dark Arisen, które, jak się okazuje, powstawało od niemal dwóch lat. Efektem tych prac ma być słusznych rozmiarów dodatek, który może dać nam nawet 20 godzin nowej opowieści.
A do tego dochodzą dodatkowe lokacje, które mają zapewnić kolejne godzin zabawy:
Nowa historia rozgrywa się w nowym regionie o nazwie Norgan. Oczekujemy, że gracze spędzą około 15 do 20 godzin na ukończeniu tego scenariusza. Ponadto do podstawowej wersji gry zostanie dodanych dwanaście unikalnych lochów. Każdy z nich został zaprojektowany tak, aby jego przejście zajmowało od około 30 minut do godziny. Przy dwunastu takich lokacjach wierzymy, że dzięki temu rozszerzeniu gracze będą mogli cieszyć się ponad 25 godzinami dodatkowej zawartości. [...]
GramTV przedstawia:
Z kolei w wywiadzie z Eurogamerem Oyama przyznał, iż dodatek ma wynagrodzić graczom trudną premierę podstawowej gry:
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby odzyskać zaufanie tych graczy, którzy poczuli się rozczarowani premierą Dragon's Dogma 2. Odnotowaliśmy już pozytywne reakcje na aktualizację gry, która ukazała się w czerwcu, wprowadzając szereg ulepszeń i nowych funkcji. Jednocześnie jednak część graczy wciąż zachowuje ostrożność, mówiąc: “cóż, sierpniowa aktualizacja wydajności będzie prawdziwym testem tego, czy gra osiągnęła stan, jakiego oczekujemy”.
Mam głęboką nadzieję, że gdy zobaczą poprawę wydajności, którą wprowadzimy w sierpniu, oraz to, co robimy, aby przygotować grunt pod premierę dodatku, gracze poczują, że podstawowa wersja Dragon's Dogma 2 jest w dobrym stanie i będą mogli z przyjemnością wskoczyć w nowe rozszerzenie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!