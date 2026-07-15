Resident Evil 1 Remake jest w preprodukcji od dawna? Tak twierdzi znany insider

Poza dostarczaniem nowych gier od jakiegoś czasu Capcom stara się też odświeżać starsze odsłony serii Resident Evil. Z dobrym skutkiem.
Wszystkie wydane w ostatnich latach remake’i zebrały przynajmniej przyzwoite odsłony. Czy zatem pora na odświeżone wydanie gry, która już kiedyś odświeżona została?
Resident Evil 1 Remake od roku w fazie preprodukcji?
Od 2019 roku Capcom wydał trzy zremake’owane części serii RE. Mowa tutaj o Resident Evil 2 z 2019 roku, Resident Evil 3 z 2020 roku i Resident Evil 4 z roku 2023. Z kolei już w przyszłym roku w nasze ręce trafi Resident Evil Veronica, czyli odświeżona wersja Resident Evil Code: Veronica z 2000 roku. Wiele zresztą wskazuje, że to nie koniec. Od dawna bowiem plotkuje się, że Japończycy mogą mieć w zanadrzu kolejne powroty klasycznych odsłon cyklu. Z jednej strony to Resident Evil 0, a z drugiej Resident Evil 1, które w 2002 roku doczekało się już remake’a. Po ponad 20 latach ten jednak zdecydowanie sam potrzebuje poprawek.
I bardzo możliwe, że je dostanie. Jak twierdzi znany insider o nicku Dusk Golem, już blisko rok temu rozpoczęto preprodukcję Resident Evil 1 Remake. Jak zapewnia leaker, prace miały ruszyć w okolicach sierpnia lub września 2025 roku. Faza pełnej produkcji miałaby natomiast rozpocząć się w momencie, gdy Capcom rozprawi się z Resident Evil Veronica – a tytuł, chociaż podobno pod kątem rozwoju mocno wyprzedził pierwotny harmonogram, i tak powstawać ma w ramach fazy crunchu. Inaczej sprawy mają wyglądać w przypadku Resident Evil 0 Remake. Pełna produkcja tej gry miała rozpocząć się już w 2022 roku, ale na razie Japończycy nie potwierdzili nawet, by taki projekt faktycznie istniał.
GramTV przedstawia:
Na razie wiele mówi się natomiast o wydanym w tym roku Resident Evil Requiem. Pozycja ta została naprawdę dobrze przyjęta, ale gracze od dawna już domagają się dużego fabularnego rozszerzenia. Wiele wskazuje, że to faktycznie się pojawi, aczkolwiek prawdopodobnie dopiero po premierze RE Veronica.
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