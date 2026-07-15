Resident Evil 1 Remake jest w preprodukcji od dawna? Tak twierdzi znany insider

Wszystkie wydane w ostatnich latach remake’i zebrały przynajmniej przyzwoite odsłony. Czy zatem pora na odświeżone wydanie gry, która już kiedyś odświeżona została?

Resident Evil 1 Remake od roku w fazie preprodukcji?

Od 2019 roku Capcom wydał trzy zremake’owane części serii RE. Mowa tutaj o Resident Evil 2 z 2019 roku, Resident Evil 3 z 2020 roku i Resident Evil 4 z roku 2023. Z kolei już w przyszłym roku w nasze ręce trafi Resident Evil Veronica, czyli odświeżona wersja Resident Evil Code: Veronica z 2000 roku. Wiele zresztą wskazuje, że to nie koniec. Od dawna bowiem plotkuje się, że Japończycy mogą mieć w zanadrzu kolejne powroty klasycznych odsłon cyklu. Z jednej strony to Resident Evil 0, a z drugiej Resident Evil 1, które w 2002 roku doczekało się już remake’a. Po ponad 20 latach ten jednak zdecydowanie sam potrzebuje poprawek.