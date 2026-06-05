Resident Evil: Code Veronica Remake? Oczy skierowane na Summer Game Fest

I Resident Evil Requiem, i Pragmata okazały się ogromnymi tegorocznymi hitami. Nic więc dziwnego, że doniesienia z obozu Capcomu elektryzują.
Od dawna plotkuje się, iż Japończycy mogą zafundować nam kolejny remake jednej ze swoich klasycznych gier. Czy zobaczymy go już dziś?
Czy dziś zobaczymy Resident Evil: Code Veronica Remake?
Gorącą kwestią jest Resident Evil: Code Veronica. O możliwym remake’u tej właśnie gry mówi się od dłuższego czasu. Tak jak zresztą wskazuje się, iż jego oficjalna prezentacja może mieć miejsce właśnie podczas Summer Game Fest 2026. Takie doniesienia pojawiały się już wcześniej i pojawiły się również i tym razem. Autorem plotki jest insider o nicku Dusk Golem. Przyznał on, iż z jednej strony nie ma żadnych pewnych informacji z pierwszej ręki, ale jednocześnie rzeczy, które słyszał z różnych źródeł składają się właśnie w taki obraz. To na prezentacji Geoffa Keighleya odświeżone Code Veronica miałoby ukazać się światu.
Szczerze wierzę, że Resident Evil: Code Veronica Remake zostanie zapowiedziane na Summer Game Fest za niewiele ponad 16 godzin.
Jak zawsze wyjaśnię, że nie znam planów marketingowych Capcomu. To powiedziawszy, z mojej strony nie mam żadnych wątpliwości. Nie potrafię dać ludziom takiego zapewnienia, jakiego niektórzy oczekują, ponieważ nie słyszałem tego z pierwszej ręki i często nie mam wglądu w szczegóły marketingowe. Ale to wszystko, mówiąc wprost, składa się w całość z tym, co wiem, a wszelkie znaki – zarówno te publiczne, jak i prywatne – na to wskazują.
GramTV przedstawia:
Resident Evil Code: Veronica Remake wydano pierwotnie jeszcze w 2000 roku tylko na konsoli Dreamcast. Potem gra doczekała się też wersji na GameCube, PlayStation 2, PlayStation 3 oraz Xbox 360. Ominęła jednak PC, przez co posiadacze komputerów osobistych nie mieli szansy, by poznać pełną fabułę. Fabułę istotną, bo przecież akcja produkcji dzieje się po wydarzeniach z Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3, a pod pewnymi względami powiązana jest również z Resident Evil 5.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!