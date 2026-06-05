Resident Evil: Code Veronica Remake? Oczy skierowane na Summer Game Fest

Od dawna plotkuje się, iż Japończycy mogą zafundować nam kolejny remake jednej ze swoich klasycznych gier. Czy zobaczymy go już dziś?

Czy dziś zobaczymy Resident Evil: Code Veronica Remake?

Gorącą kwestią jest Resident Evil: Code Veronica. O możliwym remake’u tej właśnie gry mówi się od dłuższego czasu. Tak jak zresztą wskazuje się, iż jego oficjalna prezentacja może mieć miejsce właśnie podczas Summer Game Fest 2026. Takie doniesienia pojawiały się już wcześniej i pojawiły się również i tym razem. Autorem plotki jest insider o nicku Dusk Golem. Przyznał on, iż z jednej strony nie ma żadnych pewnych informacji z pierwszej ręki, ale jednocześnie rzeczy, które słyszał z różnych źródeł składają się właśnie w taki obraz. To na prezentacji Geoffa Keighleya odświeżone Code Veronica miałoby ukazać się światu.