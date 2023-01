Pracownicy Ubisoft przygotowują się do strajku

W minionych dniach usłyszeliśmy sporo negatywnych rzeczy na temat Ubisoft. Wszystko wskazuje na to, że francuska firma ma poważne kłopoty. Teraz doszła do tego jeszcze zapowiedź strajku w paryskim oddziale giganta.

Fatalna sytuacja w Ubisoft

Jeden ze związków zawodowych zapowiedział strajk, który rozpocznie się 27 stycznia. Organizatorzy zachęcają wszystkich pracowników Ubisoft do wzięcia w nim udziału. Wszystko przez słowa, które wypowiedział Yves Guillemot.



Współzałożyciel Ubisoft wysłał do swoich pracowników bardzo wymowną wiadomość. Można w niej było przeczytać, że firma potrzebuje pełnego zaangażowani od pracowników, co pozwoli Ubisoftowi wrócić na drogę sukcesów. Wiele osób uważa, że tymi słowami Yves Guillemot próbuje przerzucić na pracowników winę za problemy, z którymi boryka się firma. Niektórzy sugerują również, że taka wypowiedź brzmi jak usprawiedliwienie dla nadchodzącego crunchu.



Związek zawodowy uważa, że firma w najbliższym czasie szykuje się do sporych cięć. W związku z tym część pracowników może stracić posady, niektóre studia mogą zostać zamknięte, a zarobki obniżone.