Nowy patent PlayStation sugeruje plany na przyszłość. Sony chce wyeliminować nudę podczas ładowania

Do sieci trafił kolejny patent Sony związany z technologiami dla PlayStation. Tym razem firma chce urozmaicić ekrany ładowania, wprowadzając funkcję obraz w obrazie z dodatkowymi materiałami wyświetlanymi podczas oczekiwania na rozpoczęcie meczu lub wczytanie gry.

PlayStation – picture-in-picture na loading screenach

Patent opisuje system, który miałby wyświetlać dodatkowe okno na ekranie ładowania, szczególnie w grach multiplayer. W jego ramach gracze mogliby oglądać różnego rodzaju treści bez opuszczania gry. Wśród proponowanych materiałów wymieniono między innymi filmy z połączonych aplikacji i kont społecznościowych, poradniki gameplayowe, reklamy, generowane przez AI skróty rozgrywki czy raporty dotyczące nadchodzących przeciwników. Sony rozważa również wykorzystanie sztucznej inteligencji do przygotowywania dynamicznych materiałów dopasowanych do sytuacji gracza.