Nowy patent PlayStation sugeruje plany na przyszłość. Sony chce wyeliminować nudę podczas ładowania

Mikołaj Berlik
2026/05/26 11:00
Zobaczymy “obraz w obrazie”?

Do sieci trafił kolejny patent Sony związany z technologiami dla PlayStation. Tym razem firma chce urozmaicić ekrany ładowania, wprowadzając funkcję obraz w obrazie z dodatkowymi materiałami wyświetlanymi podczas oczekiwania na rozpoczęcie meczu lub wczytanie gry.

PlayStation – picture-in-picture na loading screenach

Patent opisuje system, który miałby wyświetlać dodatkowe okno na ekranie ładowania, szczególnie w grach multiplayer. W jego ramach gracze mogliby oglądać różnego rodzaju treści bez opuszczania gry. Wśród proponowanych materiałów wymieniono między innymi filmy z połączonych aplikacji i kont społecznościowych, poradniki gameplayowe, reklamy, generowane przez AI skróty rozgrywki czy raporty dotyczące nadchodzących przeciwników. Sony rozważa również wykorzystanie sztucznej inteligencji do przygotowywania dynamicznych materiałów dopasowanych do sytuacji gracza.

Całość ma sprawić, że czas oczekiwania stanie się bardziej angażujący, szczególnie w produkcjach online, gdzie matchmaking lub synchronizacja meczu potrafią chwilę potrwać. Oto lista potencjalnej zawartości, jaką mielibyśmy oglądać:

  • filmy
  • najciekawsze fragmenty rozgrywki
  • klipy z mediów społecznościowych
  • analizy meczów generowane przez sztuczną inteligencję
  • raporty z obserwacji zawodników
  • porady
  • reklamy/promocje

Patent wzbudza jednak pewne wątpliwości. Współczesne gry – zwłaszcza na PS5 – często ładują się bardzo szybko dzięki SSD, przez co gracze mogą zwyczajnie nie mieć czasu na interakcję z dodatkowymi materiałami.

Nie wiadomo również, czy funkcja rzeczywiście trafi do konsol PlayStation, ponieważ wiele patentów Sony nigdy nie wychodzi poza etap eksperymentalny. Firma w ostatnich miesiącach zgłaszała jednak sporo podobnych projektów związanych z AI oraz nowymi formami interakcji z grami.

Źródło:https://insider-gaming.com/playstation-patent-could-address-loading-screen-boredom/

Veruson
Gramowicz
Dzisiaj 11:26

Jeśli to wprowadzą, to będzie to kolejna głupia decyzja Sony.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:16

Reklamy. Na nic innego nie możemy liczyć. A niech zjeżdżają.

Tidek
Gramowicz
Dzisiaj 11:10

No tak, jeszcze więcej dopaminy i bombardowania mózgu informacjami :P




