Kluczowe błędy naprawione w Call of Duty: Black Ops 7. Twórcy ulepszają trzeci sezon strzelanki

Mikołaj Berlik
2026/04/10 17:00
Lista zmian jest naprawdę spora.

Treyarch udostępniło ważną aktualizację dla Black Ops 7. Patch do Sezonu 3 skupia się przede wszystkim na naprawie błędów, które pojawiły się po dużym starcie sezonu na początku kwietnia, oraz na balansie rozgrywki w trybach wieloosobowych i Zombie.

Call of Duty: Black Ops 7 – kluczowe zmiany w trybie Multiplayer i Ranked

Największą ulgę poczują gracze rankingowi oraz fani trybów taktycznych:

  • VS Recon w Ranked Play – naprawiono błąd, który niezamierzenie ograniczał dostęp do nagrody VS Recon w trybie Search & Destroy.
  • Usunięto błąd, który pozwalał na samoczynne odnawianie się Stim Shota oraz innego ekwipunku taktycznego w czasie meczu.
  • Poprawki mapy Torque – wyeliminowano punkty odrodzeń poza grywalnym obszarem oraz błąd pozwalający na rozbrojenie bomby A w trybie Demolka przez ścianę.
  • Naprawiono animacje dla prestiżowych kamuflaży (Genesis, Infestation, Apocalypse), które przestały działać podczas strzelania.

Fani Dark Aether również otrzymali szereg poprawek:

  • Mule Kick – wyeliminowano błąd, przez który broń trzymana dzięki temu perkowi traciła rzadkość i poziom Pack-a-Punch po interakcji ze skrzynią lub kupowaniu broni ze ściany.
  • Paradox Junction – gracze nie będą już utykać podczas walki z bossem przy próbie teleportacji za pomocą urządzenia LT53 Kazamir.
  • Lost Outpost Event – zmieniono kolor poświaty Beaconów z zielonego na niebieski, aby gracze nie mylili ich z klasycznymi power-upami (np. Insta-Kill).

Podnieś poprzeczkę w sezonie 03 – kolejnej ogromnej aktualizacji, która wprowadza nowe mapy, tryby, broń, wydarzenia i wiele więcej do gry Black Ops 7. Staw czoła mroźnym wiatrom na mapie wieloosobowej „Beacon” i walcz w ciasnych wnętrzach łodzi podwodnej na mapie „Abyss”; walcz o przetrwanie na mapie „Ashwood” w trybie „Zombies”. Dodatkowo tryb „Endgame” będzie dostępny za darmo przez ograniczony czas, a wraz z nim pojawi się jeszcze więcej nowej zawartości! Zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami na ten temat i wieloma innymi, abyś był gotowy do działania, gdy sezon 03 rozpocznie się w czwartek, 2 kwietnia.
Przypomnijmy, że Call of Duty: Black Ops 7 zostało wydane 14 listopada 2025 roku. Tytuł możemy ograć na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.
Źródło:https://insider-gaming.com/black-ops-7-season-3-patch-notes-april-9-update-fixes-key-bugs/

