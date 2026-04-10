Kluczowe błędy naprawione w Call of Duty: Black Ops 7. Twórcy ulepszają trzeci sezon strzelanki

Treyarch udostępniło ważną aktualizację dla Black Ops 7. Patch do Sezonu 3 skupia się przede wszystkim na naprawie błędów, które pojawiły się po dużym starcie sezonu na początku kwietnia, oraz na balansie rozgrywki w trybach wieloosobowych i Zombie.
Call of Duty: Black Ops 7 – kluczowe zmiany w trybie Multiplayer i Ranked
Największą ulgę poczują gracze rankingowi oraz fani trybów taktycznych:
- VS Recon w Ranked Play – naprawiono błąd, który niezamierzenie ograniczał dostęp do nagrody VS Recon w trybie Search & Destroy.
- Usunięto błąd, który pozwalał na samoczynne odnawianie się Stim Shota oraz innego ekwipunku taktycznego w czasie meczu.
- Poprawki mapy Torque – wyeliminowano punkty odrodzeń poza grywalnym obszarem oraz błąd pozwalający na rozbrojenie bomby A w trybie Demolka przez ścianę.
- Naprawiono animacje dla prestiżowych kamuflaży (Genesis, Infestation, Apocalypse), które przestały działać podczas strzelania.
