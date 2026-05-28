Planet Zoo 2 zaprezentowane. Mamy pierwszy zwiastun i dokładną datę premiery

Mikołaj Ciesielski
2026/05/28 16:15
Frontier Developments oficjalnie zapowiedziało „kontynuację uwielbianego symulatora ogrodu zoologicznego”.

Wczoraj informowaliśmy o nadchodzącej prezentacji Planet Zoo 2. Dzisiaj odliczanie dobiegło końca i Frontier Developments w końcu ujawniło wspomnianą produkcję. Deweloperzy ujawnili datę premiery, a także pokazali pierwszy zwiastun „kontynuacji uwielbianego symulatora ogrodu zoologicznego”.

Frontier Developments zapowiedziało, że Planet Zoo 2 zadebiutuje na rynku 13 października 2026 roku. Gra będzie dostępna w dwóch wersjach – standardowej i Deluxe. Zgodnie z przekazanymi informacjami droższe wydanie zawierać będzie m.in. sześć dodatkowych gatunków zwierząt z różnych zakątków świata.

Puść wodze kreatywności i twórz na całym świecie wyjątkowe, pełne zachwycających zwierząt ogrody zoologiczne – a potem nimi zarządzaj. Po raz pierwszy mogą się w nich znaleźć gatunki w pełni wodne i latające. Kontynuuj pracę na rzecz ochrony zwierząt i umieszczaj swoich podopiecznych w personalizowanych, rozległych rezerwatach przyrody – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec warto dodać, że Planet Zoo 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy). Tymczasem rzućcie okiem na pierwszy zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć po nową produkcję studia Frontier Developments.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/05/planet-zoo-2-announced-for-ps5-xbox-series-and-pc

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

