Planet Zoo 2 zaprezentowane. Mamy pierwszy zwiastun i dokładną datę premiery

Frontier Developments oficjalnie zapowiedziało „kontynuację uwielbianego symulatora ogrodu zoologicznego”.
Wczoraj informowaliśmy o nadchodzącej prezentacji Planet Zoo 2. Dzisiaj odliczanie dobiegło końca i Frontier Developments w końcu ujawniło wspomnianą produkcję. Deweloperzy ujawnili datę premiery, a także pokazali pierwszy zwiastun „kontynuacji uwielbianego symulatora ogrodu zoologicznego”.
Planet Zoo 2 na oficjalnej zapowiedzi. Premiera jeszcze w 2026 roku
Frontier Developments zapowiedziało, że Planet Zoo 2 zadebiutuje na rynku 13 października 2026 roku. Gra będzie dostępna w dwóch wersjach – standardowej i Deluxe. Zgodnie z przekazanymi informacjami droższe wydanie zawierać będzie m.in. sześć dodatkowych gatunków zwierząt z różnych zakątków świata.
Puść wodze kreatywności i twórz na całym świecie wyjątkowe, pełne zachwycających zwierząt ogrody zoologiczne – a potem nimi zarządzaj. Po raz pierwszy mogą się w nich znaleźć gatunki w pełni wodne i latające. Kontynuuj pracę na rzecz ochrony zwierząt i umieszczaj swoich podopiecznych w personalizowanych, rozległych rezerwatach przyrody – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec warto dodać, że Planet Zoo 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy). Tymczasem rzućcie okiem na pierwszy zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć po nową produkcję studia Frontier Developments.
