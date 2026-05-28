Planet Zoo 2 zaprezentowane. Mamy pierwszy zwiastun i dokładną datę premiery

Wczoraj informowaliśmy o nadchodzącej prezentacji Planet Zoo 2. Dzisiaj odliczanie dobiegło końca i Frontier Developments w końcu ujawniło wspomnianą produkcję. Deweloperzy ujawnili datę premiery, a także pokazali pierwszy zwiastun „kontynuacji uwielbianego symulatora ogrodu zoologicznego”.

Planet Zoo 2 na oficjalnej zapowiedzi. Premiera jeszcze w 2026 roku

Frontier Developments zapowiedziało, że Planet Zoo 2 zadebiutuje na rynku 13 października 2026 roku. Gra będzie dostępna w dwóch wersjach – standardowej i Deluxe. Zgodnie z przekazanymi informacjami droższe wydanie zawierać będzie m.in. sześć dodatkowych gatunków zwierząt z różnych zakątków świata.