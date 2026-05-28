Oto nowe Call of Duty! Modern Warfare 4 zabierze nas na Półwysep Koreański

Wydawało się, że o nowym Call of Duty usłyszymy dopiero za moment. Wszak za mniej niż tydzień czekać nas będzie prawdziwy wysyp prezentacji.

Tym oto sposobem oficjalnie potwierdzono nadejście Call of Duty: Modern Warfare 4 . Podcykl MW powraca więc po 3-letniej przerwie i tym razem zabierze nas na Półwysep Koreański. Mimo to ponownie zobaczymy m.in. ikonicznego Kapitana Price'a, pragnącego zemsty po tragicznych wydarzeniach z końcówki Modern Warfare 3. Samo Infinity Ward zamierza w toku fabuły zabrać nas nie tylko do Korei, ale również do Nowego Jorku, Paryża czy też Bombaju. Jednocześnie twórcy zapowiadają, iż nadchodzą część będzie miała mroczniejszy klimat i również czyhające na nas, a raczej naszego protagonistę, szeregowego Parka, niebezpieczeństwo ma być większe niż kiedykolwiek.

Wojna wybucha na Półwyspie Koreańskim, gdy Korea Północna rozpoczyna inwazję na pełną skalę, która grozi destabilizacją świata w Call of Duty: Modern Warfare 4. Młody oddział południowokoreańskich żołnierzy walczy o przetrwanie na załamującej się linii frontu, podczas gdy pół świata dalej żądny zemsty Kapitan Price prowadzi osobistą wojnę w głębokim cieniu, pozostając o krok przed tymi, którzy na niego polują. Gdy tajna misja Price'a zderza się z siłami stojącymi za inwazją, wojna rozprzestrzenia się poza czyjąkolwiek kontrolę.

Nowe Call of Duty ma stawiać kolejny krok, jeżeli chodzi o graficzne aspekty. Stąd też rezygnacja z platform starszej generacji, na których obecne było jeszcze ubiegłoroczne Black Ops 7. Warto też wspomnieć, że główny nacisk ma być kładziony tutaj na wersję PC, w ramach której zaimplementowane będą technologie DLSS 4.5, rozszerzony ray tracing oraz zaawansowana optymalizacja klatek. Samo Modern Warfare 4 ma wspierać szeroką gamę konfiguracji sprzętowych. Przy tym wszystkim ustawienia mają priorytetowo traktować liczbę FPS-ów oraz responsywność.

Co oczywiste, poza kampanią dla jednego gracza nie zabraknie również trybu multiplayer. To w nim odczujemy jeszcze więcej zmian wprowadzonych w nowej generacji Call of Duty. Twórcy obiecują m.in. brak losowego rozrzutu pocisków oraz całkowicie przebudowany odrzut. Ten ma teraz w większym stopniu zależeć od umiejętności gracza. Samo poruszanie się naszej postaci ma być przy tym płynne i dynamiczne, ale jednocześnie realistyczne – oczywiście jak na CoD-y. Czasami będziemy się też wspominać, zwisać oraz przeskakiwać między przeszkodami. Przy premierze otrzymamy 12 map oraz Kill Block – dynamiczny poligon treningowy, w ramach którego możemy stworzyć nawet 500 różnych kombinacji.

Call of Duty: Modern Warfare 4 trafi na rynek 23 października 2026 roku. Tytuł trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Po raz pierwszy od lat smakiem obejdą się zaś posiadacze PlayStation 4 i Xbox One.