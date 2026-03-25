PlayStation Plus na kwiecień wycieka. Wielki polski hit trafi do oferty

Sony zadbało o mocny tytuł w nadchodzącej ofercie PS Plus.

W sieci pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące listy gier w PlayStation Plus Essential na kwiecień 2026. Na oficjalne ogłoszenie będziemy usieli jeszcze poczekać, to już teraz niezawodny serwis Dealabs ujawnił pierwszy tytuł produkcji, która zasili ofertę PS Plus w przyszłym miesiącu. PlayStation Plus – wyciekł pierwszy tytuł z oferty na kwiecień 2026 Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, główną produkcją w ramach PlayStation Plus Essential w kwietniu będzie Lords of the Fallen. Polski hit od CI Games będzie dostępny do zagrania od 7 kwietnia.

Lords of the Fallen to przedstawiciel soulslike’ów. Tytuł zadebiutował w 2023 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC i stanowił restart marki rozwijanej przez CI Games. Twórcy postawili na nowoczesną oprawę oraz bardziej rozbudowany świat, co spotkało się z całkiem ciepłym przyjęciem ze strony graczy i recenzentów. Nie obyło się jednak bez problemów, ponieważ część odbiorców wskazywała na nierówny poziom trudności oraz brak wyraźnych innowacji względem konkurencji. Warto również wspomnieć, że Lords of the Fallen otrzymało pod koniec ubiegłego roku wielką aktualizację oznaczoną numerem 2.5. Patch wprowadził liczne zmiany w zachowaniu przeciwników, w tym bossów, a także dodał tryb Veterana i mniejsze poprawki, w tym nowe animacje broni. CI Games niedawno pochwaliło się, że ich tytuł sprzedał się już w nakładzie 2,5 miliona egzemplarzy na całym świecie.

Seria Lords of the Fallen nie jest obca subskrybentom PlayStation Plus. Pierwsza odsłona z 2014 roku była już dostępna w ramach usługi kilka lat temu. Powrót marki do oferty abonamentowej może być więc próbą ponownego zainteresowania graczy przed kolejną częścią, nad którą trwają obecnie prace. W tej chwili pozostałe gry, które mają zasilić kwietniową ofertę PlayStation Plus Essential, pozostają tajemnicą. Ich ujawnienie powinno nastąpić pod koniec marca, a dokładniej 31 marca o godzinie 17:30 czasu polskiego, kiedy Sony oficjalnie zaprezentuje pełną listę tytułów.

