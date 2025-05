Powstaje Road House 2. Superprodukcja Amazona zdobyła głośnego reżysera

To trzecia wspólna produkcja Ritchiego i Gyllenhaala, a zarazem druga realizowana dla Amazon MGM po Przymierzu z 2023 roku. Duet pracuje również nad thrillerem akcji In the Grey, który ma ukazać się jeszcze w tym roku.

Scenariusz do Road House 2 pisze Will Beall, znany m.in. z filmów Bad Boys: Ride or Die i Gliniarz z Beverly Hills: Axel F. Producentami zostali Charles Roven i Alex Gartner z Atlas Entertainment, Jake Gyllenhaal z ramienia własnej wytwórni Nine Stories Productions oraz Josh McLaughlin. Funkcję producenta wykonawczego pełni Ivan Atkinson.

Pierwsza część Road House, będąca rebootem kultowego filmu z 1989 roku z Patrickiem Swayze’em, opowiadała o Daltonie — byłym zawodniku UFC, który zostaje ochroniarzem w barze na Florydzie i trafia w sam środek konfliktu z gangami i chciwymi deweloperami. W filmie zadebiutował na ekranie także Conor McGregor.

Film odniósł ogromny sukces na Prime Video, gdzie zadebiutował w marcu 2024 roku, osiągając rekordowe wyniki. W ciągu pierwszych ośmiu tygodni przyciągnął niemal 80 milionów widzów na całym świecie, co uczyniło go najchętniej oglądaną premierą filmową wyprodukowaną przez Amazon MGM w historii.