Road House – recenzja filmu. Współczesny western z walkami MMA

Hollywoodzki kult remake’owania starszych produkcji wciąż nie traci na sile. W tym roku czek nas jeszcze kilka takich tytułów, a najświeższym z nich jest Road House, czyli nowa wersja kultowego Wykidajła z Patrickiem Swayzem. Mierzenie się z taką legendą i uwielbianym klasykiem z lat 80. XX wieku nie jest łatwe, tym bardziej że proste przeniesienie tej samej historii nie sprawdziłoby się przy współczesnych normach tworzenia kina akcji. Reżyser Doug Liman zdawał sobie z tego sprawę, dlatego uczynił ze swojego filmu połączenie Wykidajła oraz Szybkich i wściekłych, a wszystko to spinając efektownymi scenami walk, wprost wyjętych z Mortal Kombat, czy innego Tekkena. Jest soczyście, brutalnie, a nawet zabawnie, czyli wszystko, co współczesne kino akcji powinno zawierać. A jednak przez niemal dwugodzinny seans i tak najlepszym elementem pozostaje świetny Jake Gyllenhaal.

Dalton (Jake Gyllenhaal) to były zawodnik UFC, który w oktagonie doprowadził do tragedii. Sytuacja wykluczyła go z profesjonalnego sportu, ale nie zrezygnował całkowicie ze swojego zajęcia. Bierze udział w podziemnych walkach, nie musząc nawet stawać w szranki z przeciwnikami, aby zarobić swoją dolę. Po jednej z takich nielegalnych gal spotyka na swej drodze Frankie (Jessica Williams), która oferuje mu intratną pracę jako ochroniarza jej przydrożnego baru na Florydzie. Niechętny Dalton w końcu udaje się na miejsce, gdzie szybko poznaje zbirów, którym przewodzi Dell (JD Pardo). Po spuszczeniu im łomotu i wysłaniu do szpitala, mężczyzna dowiaduje się, że lokalnym półświatkiem przestępczym dowodzi Ben Brandt (Bill Magnussen), syn potężnego gangstera, który obecnie przebywa w więzieniu. Chłopak wyraźnie nie radzi sobie z prowadzeniem nielegalnego interesu, więc jego ojciec postanawia wezwać szalonego Knoxa (Connor McGregor), który ma zabić Daltona i przejąć bar.

Doug Liman nakręcił Road House niczym western, z czego żartują nawet sami bohaterowie. Mamy więc postać doświadczonego przez życie Daltona, który zastanawia się, czy skończyć ze swoim marnym żywotem, czy dać sobie jeszcze jedną szansę na odkupienie. Decyzja od początku jest jasna, ale sam ten dylemat buduje głównego bohatera jako osobę, której bliżej do stróża prawa lub łowcy nagród z Dzikiego Zachodu, niż byłego sportowca, szukającego nowej życiowej drogi. Konotacji z twórczością Sergio Leone, czy postaciami granymi przez Clinta Eastwooda jest zdecydowanie więcej, co wyróżnia Road House na tle innych akcyjniaków. To przede wszystkim opowieść o samotnym obieżyświacie, który ma na sumieniu złe uczynki, ale nie zrobi kroku w tył, gdy sytuacja wymaga stanięcia w obronie kogoś słabszego lub pokrzywdzonego.

Mogłoby się wydawać, że Dalton to typ spod ciemnej gwiazdy o gołębim sercu. I rzeczywiście coś w tym jest, ale w Road House ten schemat charakterologiczny głównego bohatera po prostu by się nie sprawdził. Dlatego Dalton skrywa w sobie spore pokłady humoru. Gdy sytuacja wymaga powagi i zaangażowania, podejmuje się pojedynku bez kpin w stronę przeciwnika, ale gdy zdaje sobie sprawę, że może sobie trochę pofolgować, a kolejną bijatykę będzie mógł zaliczyć w kategorii lekkiego sparingu, nie omieszka rzucić żartem lub dwoma, które mogą mocniej zaboleć jego oponenta, niż same precyzyjnie wymierzone ciosy. Dalton jest więc ekspertem w swojej dziedzinie, niczym wprawny snajper, doskonale wie gdzie celować, aby zrobić przeciwnikowi największą krzywdę, która wyeliminuje go z dalszej walki.

Gwiazdy WWE > Zawodnicy MMA

Wszystko to buduje świetną postać, w której idealnie odnajduje się Jake Gyllenhaal. Aktor rozumie swojego bohatera, a dzięki jego wrodzonemu urokowi i niezwykłej charyzmie, Dalton to bohater, który jest na tyle ciekawy i niejednoznaczny, że z przyjemnością śledzi się jego dalsze poczynania. Problem z Road House rozpoczyna się w momencie, gdy Gyllenhaal znika z ekranu lub inna postać przejmuje uwagę widza. Wtedy film zamienia się w przeciętny, choć widowiskowy i napakowany efektownymi walkami i pościgami akcyjniak, któremu blisko do Szybkich i wściekłych, ale potrafiący utrzymać w ryzach jakąkolwiek logikę i poczucie dobrego smaku. Gdyby tylko dopracować schematycznych i wtórnych antagonistów, a Ellie, czyli obiekt westchnień głównego bohatera, miała trochę więcej głębi, całość byłaby jeszcze lepsza i sprawiałaby więcej frajdy.