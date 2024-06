Powstaje nowy animowany Watchmen. Jest pierwszy zwiastun dwuczęściowego widowiska

W 2009 roku Zack Snyder przekształcił tę przełomową powieść graficzną w epicki, trwający 3 godziny film, który spotkał się z mieszanymi recenzjami. Następnie został on rozszerzony i pojawił się jako Ultimate Cut, zawierający animowane fragmenty Tales of the Black Freighter z oryginalnej książki, a w 2009 roku wydano także wersję Motion Comic. Później w 2019 roku w HBO pojawił się serial Watchmen, będący całkowitą reinterpretacją Damona Lindelofa, która okazała się bardzo ciekawym widowiskiem.