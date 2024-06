Zack Snyder powraca z nowym serialem dla Netflixa. Twilight of the Gods na pierwszym zwiastunie

Zack Snyder jest ostatnio bardzo zapracowany. Przygotował dla Netflixa dwie części Rebel Moon i zabiera się za kolejną, ale równolegle pracuje nad animowanym serialem Twilight of the Gods.

Netflix bardzo oszczędnie dozuje informacje na temat nowego dzieła Zacka Snydera. Po nieśmiałej prezentacji pierwszego zdjęcia, przyszła pora na pokaz krótkiego zwiastuna nowego serialu animowanego Twilight of the Gods. Jest to kolejna animacja w dorobku znanego reżysera, poprzednio stworzył film w podobnej konwencji, noszący tytuł Guardians: The Owls of Ga'Hoole, który debiutował w 2010 roku.

Twilight of the Gods od Zacka Snydera na pierwszym zwiastunie

Nowy serial jest wyraźnie inspirowany nordycką. Zmierzch Bogów odnosi się do wydarzeń, które doprowadziły do zniszczenia Midgardu i Asgardu, a następnie śmierci większości bogów w ostatecznej bitwie ze złem, siłami natury i gigantami. Nowa seria ożywia „odważną i spektakularną wizję” Snydera dotyczącą starożytnej mitologii nordyckiej.