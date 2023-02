Nowe książki o Wiedźminie „są w planach”. Sapkowski ocenił też serial Netflixa

Fani Wiedźmina z zazdrością patrzą na ekranizację The Last of Us od HBO. Z ostatnich doniesień wynika natomiast, że przygody Geralta z Rivii mogą doczekać się na platformie Netflix łącznie 5 sezonów. Tymczasem Andrzej Sapkowski pojawił się na Międzynarodowej Wystawie Książek w Tajpej, gdzie odpowiedział na kilka pytań. Pisarz ocenił m.in. wspomniany serial o Białym Wilku, a także wspomniał o nowych książkach w świecie Wiedźmina.

Andrzej Sapkowski podsumowuje serial Wiedźmin od Netflixa i odpowiada na pytanie o nowe książki

Od wtorku w Tajpej – stolicy Tajwanu – odbywa się Międzynarodowa Wystawa Książek, gdzie z Andrzejem Sapkowskim miała okazję porozmawiać Polska Agencja Prasowa, która zapytała pisarza o kolejne książki osadzone we wspomnianym uniwersum. Autor sagi o Wiedźminie nie zdradził szczegółów, ale przyznał, że „w planach są”.



Warto wspomnieć, że pisarz już w 2018 roku wspominał, że zamierza wrócić do uniwersum Wiedźmina, a fani powinni spodziewać się „prequela albo sidequela”, a nie kontynuacji wydarzeń przedstawionej w sadze o Wiedźminie. Miłośnicy wspomnianego świata z pewnością ucieszą się z wiadomości, że Sapkowski nie zmienił swoich planów.



W trakcie innej rozmowy pisarz został również zapytany o opinie dotycząca serialu Wiedźmin od Netflixa. W tej kwestii Sapkowski również nie miał zbyt wiele do powiedzenia, odpowiadając jedynie słowami: „Widziałem lepsze. Widziałem gorsze”. Trzeba jednak przyznać, że przytoczona wypowiedź dość celnie podsumowuje wspomnianą ekranizację przygód Białego Wilka.

Wczytywanie ramki mediów.