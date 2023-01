Wiedźmin: Rodowód krwi wielką porażką. Brakuje chętnych na oglądanie serialu

Tym razem Netflix nie ma powodów do chwalenia się wynikami nowej produkcji ze świata Wiedźmina.

Ponad dwa tygodnie temu na Netflixie zadebiutował Wiedźmin: Rodowód krwi, czyli prequel do głównej historii o Geralcie z Rivii. Produkcja miała swoją premierę w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i wywołała wokół siebie dużo szumu niską jakością, a co za tym idzie, kiepskimi ocenami od krytyków i widzów. Nawet Tomasz Bagiński, który jest producentem wykonawczym serialu, umieścił na swoim profilu na Facebooku wymowny wpis, w którym odciął się od zabierania opinii nt. serialu. Powodów do radości nie mają również włodarze Netflixa, którzy nie mogą być zadowoleni z wyników oglądalności Wiedźmina: Rodowodu krwi.

Wiedźmin: Rodowód krwi notuje słabą oglądalność

Jeszcze przed końcem ubiegłego roku poznaliśmy pierwsze wyniki oglądalności serialu z premierowego dnia. W dzień debiutu widzowie spędzili przy Wiedźminie: Rodowodzie krwi jedynie 15,8 mln godzin. Iskierkę nadziei dały wyniki z pierwszego pełnego tygodnia (od 26 grudnia do 1 stycznia), podczas którego subskrybenci platformy oglądali serial przez 64,5 mln godzin, plasując prequel Wiedźmina na trzecim miejscu najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali Netflixa w ciągu tygodnia, przegrywając jedynie z Wednesday i trzecim sezonem Emily w Paryżu.