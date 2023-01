Netflix nadal planuje 5 sezon Wiedźmina. Ale może być to finał serialu

W ostatnim czasie wiele wydarzyło się w uniwersum Wiedźmina od Netflixa. Jeszcze w październiku platforma poinformowała, że Henry Cavill zrezygnował z serialu, a w czwartym sezonie zastąpi go Liam Hemsworth. Showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich poprosiła fanów o obejrzenie trzeciego sezonu, aby serial mógł utrzymać wysoką oglądalność. Jednak po premierze Wiedźmina: Rodowodu krwi nastroje wśród widzów nie są najlepsze i fani z zazdrością patrzą na udany początek The Last of Us, marząc o przejęciu serii przez sieć HBO. Okazuje się, że twórcy wcale nie muszą obawiać się o przyszłość serialu i według Redanian Intelligence Wiedźmin doczeka się jeszcze przynajmniej dwóch sezonów.