Wiedźmin otrzyma kolejny spin-off? Bohaterów nowego serialu poznamy w trzecim sezonie

Rezygnacja Henry’ego Cavilla z roli Geralta w Wiedźminie mocno wstrząsnęła fanami serialu, którzy zaczęli zastanawiać się, czy to aby nie koniec całej serii. Wiele będzie zależeć od przyjęcia nadchodzącego Wiedźmina: Rodowodu krwi, czyli prequela przygód Geralta, który niedawno otrzymał nowy zwiastun. Jak podaje Redanian Intelligence Netflix pracuje już nad kolejnym spin-offem, tym razem poświęcony bohaterom, których poznamy w trzecim sezonie głównego serialu.

Szczury otrzymają własny serial?

Jakiś czas temu informowaliśmy o nowych osobach w obsadzie serialu, którzy wcielą się w członków grupy zwanej Szczurami. Nilfgaardzcy odmieńcy pojawiają się wątku Ciri, która do nich na pewien czas dołączy. Szczury zostaną wprowadzeni w 7 i 8 odcinku trzeciego sezonu Wiedźmina i wszystko na to wskazuje, że na ich powrót nie będziemy musieli czekać aż do czwartego sezonu, gdyż między sezonami ma zadebiutować ich własny serial.