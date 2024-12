Powstają dwie nowe części Far Cry. Ubisoft wprowadzi nowości i odejdzie od formuły znanej z serii

Fanów marki czeka sporo nowości. Potwierdzono także wcześniejsze plotki o Far Cry 7.

Ubisoft pracuje nie nad jedną, ale nad dwoma nowymi odsłonami serii Far Cry. Oprócz pełnoprawnej siódmej odsłony serii, która ma przynieść sporo rewolucyjnych zmian, powstaje także gra o nazwie kodowej Maverick. Będzie to extraction shooter, czyli produkcja podobna do Rainbow Six Siege oraz niedawno skasowanego xDefiant. Far Cry 7 zmieni formułę serii i wprowadzi wiele nowości Obie gry powstają na silniku Snowdrop, czyli tym samym, za który napędza The Division, czy Star Wars Outlaws oraz Avatar: Frontiers of Pandora. Poprzednie odsłony Far Cry zostały stworzone na Dunia, czyli zmodyfikowanym CryEngine od Cryteku. Zmiana silnika pozwoli twórcom na wprowadzenie wielu nowości i odświeżeniu „formuły Far Cry’a”, na którą wielu graczy narzekało już przy okazji czwartej odsłony z 2014 roku.

Far Cry 7 powstaje pod kryptonimem Blackbird i zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, główny bohater będzie musiał uratować swoją rodzinę która została porwana przez sektę, przeprowadzającą eksperymenty na dzieciach i zwierzętach. Pierwszą dużą nowością będzie ograniczenie czasowe, które gracz będzie miał na wykonanie zadania. Na uratowanie członków rodziny będzie wyłącznie 24 godziny w prawdziwym życiu (co przekłada się na 72 godziny w grze). Upływ czasu będzie można sprawdzić na zegarku, który bohater będzie nosił na swoim nadgarstku. Wiele zmian zajdzie w samej rozgrywce i twórcy Far Cry 7 pracują nad nowym systemem poruszania się postaci. Gracz otrzyma możliwość taktycznego biegu, ślizgania się, przeskakiwania przez przeszkody i nie tylko. System sterowania wyraźnie będzie inspirowany najnowszymi odsłonami Call of Duty. W grze nie zabraknie też nowego systemu ekwipunku, zbierania przedmiotów i okradania przeciwników. Wszystkie te elementy mają być obecne również w Mavericku, co idealnie pasuje do wieloosobowej strzelanki, ale do jednoosobowej kampanii już niekoniecznie. Źródło serwisu Insider Gaming uspokaja jednak, że nawet w Far Cry 7 będzie miało to sens, biorąc pod uwagę, jak zdesperowany będzie główny bohater, aby uratować swoją rodzinę.

O Mavericku wiadomo niewiele, ale nad grą pracuje Ubisoft Montreal, czyli to samo studio, które przygotowuje Far Cry 7. Produkcja przeniesie nas na pustkowia Alaski, gdzie gracze będą walczyć nie tylko między sobą, ale także z niebezpiecznymi zwierzętami oraz trudną pogodą, aby przetrwać i zwyciężyć rozgrywkę. Ubisoft Montreal optymistycznie patrzy na wydanie Mavericka, pomimo porażki xDefiant i zwolnieniu wielu pracowników studia. Deweloperzy próbują stworzyć wieloosobową grę z serii Far Cry już od wielu lat, a gatunek extraction shooter pasuje do tej marki. Jednak rynek wydaje się przesycony takimi produkcjami, jak również innymi darmowymi grami, które regularnie wychodzą, więc przed twórcami trudne zadanie, aby zachęcić graczy właśnie do ich tytułu. Obie gry miały zostać wydane już w 2025 roku. Ubisoft postanowił dać grom jeszcze więcej czasu ze względu na złożoność prac. Wewnętrznie zaplanowano premiery Far Cry 7 i Mavericka na 2026 rok.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.