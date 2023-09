Far Cry 7 z rewolucją w serii. Gracze będą mieli 24 godziny na przejście gry

Ubisoft eksperymentuje z serią Far Cry.

Serwis Insider Gaming podzielił się ciekawymi szczegółami dotyczącymi Far Cry 7. Gra oficjalnie nie została jeszcze ogłoszona przez Ubisoft, ale ciężko przypuszczać, aby francuski deweloper zrezygnował z jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych marek. Tym bardziej że nowa odsłona ma już powstawać i może zaoferować rewolucję w serii.

Redakcja skontaktowała się z własnymi źródłami, które przedstawiło im zupełnie inny obraz gry. Far Cry 7 ma zaoferować nieliniową historię, której głównym tematem będzie ratowanie porwanej rodziny głównego bohatera. W porwanie członków zamożnej rodziny będzie zamieszana grupa konspiracyjna zwana „Synami Prawdy”.

Głównym założeniem Far Cry 7, który wyróżni tę część na tle pozostałych odsłon, a nawet innych gier, jest uratowanie członków rodziny w określonym czasie. Obecny licznik czasu w grze wynosi 72 godziny, co przekłada się na 24 godziny rzeczywistego czasu. Licznik czasu będzie można zatrzymać, gdy gracz wejdzie do jednej ze swoich kryjówek. Serwis podkreśla, że ta koncepcja może jednak ulec zmianie ze względu na wciąż wczesny etap rozwoju gry.