Marvel Rivals otwiera drzwi dla nowych bohaterów. NetEase otrzymało zielone światło od Marvela

Marvel Rivals mogą czekać ciekawe zmiany. NetEase Games ogłosiło bowiem, że tytuł może znacząco rozwinąć listę postaci. Reżyser kreatywny Guangyun Chen ujawnił, że studio uzyskało zgodę Marvela na wprowadzenie do gry całkowicie nowych, oryginalnych bohaterów.

Mimo braku szczegółów o bohaterach reżyser zasugerował, aby gracze „pozostali w gotowości” na przyszłe zapowiedzi . Nie pozostaje zatem nic innego, jak obserwować dalszy rozwój strzelanki.

W ramach niedawnej aktualizacji śródsezonowej, do obsady gry dołączył Blade. Wprowadzono także usprawnienia mające na celu ograniczenie toksyczności, takie jak automatyczne filtrowanie czatu głosowego, filtry czatu tekstowego i zwiększone kary za opuszczanie meczów rywalizacyjnych.

W kwestii balansu rozgrywki, Chen wyjaśnił, że studio dąży do równowagi dla graczy casualowych i profesjonalnych. Zespół kompleksowo analizuje dane z różnych trybów.

Pozwólcie, że przedstawię nasze podejście do zmian w balansie. Kiedy pracujemy nad balansem, nie skupiamy się wyłącznie na graczach casualowych ani tylko na graczach rywalizujących. Patrzymy całościowo na całe środowisko gry we wszystkich trybach – od szybkich meczów, przez rozgrywki rankingowe, aż po turnieje. Zwracamy szczególną uwagę na współczynnik wyboru każdego bohatera, procent zwycięstw oraz częstotliwość banów.

Marvel Rivals trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Strzelanka zadebiutowała 6 grudnia 2024 roku w modelu free-to-play.