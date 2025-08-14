Battlefield 2042 z dużą, zaskakującą aktualizacją? Możliwe ostatnie zmiany przed premierą Battlefield 6

Łatka ma dodać nową mapę, bronie i pojazdy, a także elementy powiązane z nadchodzącą odsłoną serii.

Battlefield 2042 może wkrótce doczekać się „zaskakująco dużej” aktualizacji. Informacje pochodzą od znanego dataminera Temporyala, który twierdzi, że może to być ostatnia duża zawartość w grze przed premierą Battlefield 6 zaplanowaną na 10 października.

Battlefield 2042 – mo żliwe ostatnie nowości

Według przecieku aktualizacja miałaby wprowadzić nową mapę, trzy bronie oraz dwa pojazdy z Battlefield Vault. Wśród lokacji wymieniono Iwo Jimę, znaną fanom serii, choć nietypową dla futurystycznego klimatu Battlefield 2042. Do gry mieliby powrócić także klasyczne maszyny – SU-25TM oraz A-10, cenione przez graczy za potężną siłę ognia.

Wczytywanie ramki mediów.