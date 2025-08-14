Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 2042 z dużą, zaskakującą aktualizacją? Możliwe ostatnie zmiany przed premierą Battlefield 6

Mikołaj Berlik
2025/08/14 09:30
Łatka ma dodać nową mapę, bronie i pojazdy, a także elementy powiązane z nadchodzącą odsłoną serii.

Battlefield 2042 może wkrótce doczekać się „zaskakująco dużej” aktualizacji. Informacje pochodzą od znanego dataminera Temporyala, który twierdzi, że może to być ostatnia duża zawartość w grze przed premierą Battlefield 6 zaplanowaną na 10 października.

Battlefield 2042

Battlefield 2042 – możliwe ostatnie nowości

Według przecieku aktualizacja miałaby wprowadzić nową mapę, trzy bronie oraz dwa pojazdy z Battlefield Vault. Wśród lokacji wymieniono Iwo Jimę, znaną fanom serii, choć nietypową dla futurystycznego klimatu Battlefield 2042. Do gry mieliby powrócić także klasyczne maszyny – SU-25TM oraz A-10, cenione przez graczy za potężną siłę ognia.

W aktualizacji mogą pojawić się również elementy związane z frakcją Pax Armata, która będzie antagonistyczną siłą w Battlefield 6. Zdaniem Temporyala, dodanie jej w Battlefield 2042 może być formą budowania napięcia przed premierą nowej części. Dataminer udostępnił nawet opis jednego z pakietów kosmetycznych, sugerujący nowy typ wojny i konieczność rekrutacji wyszkolonych żołnierzy.

Battlefield 2042 zadebiutował w 2021 roku i od tamtej pory otrzymywał kolejne sezony oraz aktualizacje, stopniowo poprawiające jego odbiór. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, gracze mogą spodziewać się ostatniego dużego dodatku jeszcze przed przejściem serii do nowej odsłony.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-2042-update-surprisingly-big-soon/

