Battlefield 6 to „pożądany zwrot w historii serii”. Gracze rzucili się na pre-ordery

Otwarta beta Battlefield 6 spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy . Rhys Elliot z Alinea Analytics ujawnił, że sukces ten zaowocował imponującą liczbą pre-orderów gry.

Battlefield 6 ze świetnym wynikiem. 800 tysięcy pre-orderów tylko na Steam

W rozmowie z Eurogamerem Rhys Elliot ujawnił, że sama wersja PC na Steam osiągnęła około 800 000 pre-orderów. Analityk określa grę jako „pożądany zwrot w historii serii”, gdyż liczby te „znacznie przewyższają poprzednie odsłony i inne strzelanki”. Elliot prognozuje, że globalne pre-ordery przekroczą milion, zwłaszcza że do premiery pozostały jeszcze dwa miesiące. Kluczem jest utrzymanie tempa marketingowego przez EA do września:

To zależy od tego, czy EA uda się utrzymać ten marketingowy impet we wrześniu. We wrześniu dzieje się sporo w segmencie strzelanek, wychodzi Borderlands 4 i wiele innych gier… Obecnie mamy dość spokojny okres pod względem premier, więc Battlefield ma dużo przestrzeni, by rozwinąć skrzydła. Jesienią będzie się działo znacznie więcej, ale na ten moment wszystko wskazuje na to, że gra poradzi sobie znakomicie – najlepiej w historii serii. – wyjaśnia Elliot.

Sukces pierwszej bety Battlefield 6 pozytywnie wpłynął na akcje EA. Cena akcji wzrosła o około 4,7%. Analityk Jeffriesa, James Heaney, przypisał wzrost stabilności serwerów i pozytywnemu odbiorowi graczy.