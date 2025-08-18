Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 to „pożądany zwrot w historii serii”. Gracze rzucili się na pre-ordery

Patrycja Pietrowska
2025/08/18 16:30
Sukces Battlefield 6.

Otwarta beta Battlefield 6 spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. Rhys Elliot z Alinea Analytics ujawnił, że sukces ten zaowocował imponującą liczbą pre-orderów gry.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 ze świetnym wynikiem. 800 tysięcy pre-orderów tylko na Steam

W rozmowie z Eurogamerem Rhys Elliot ujawnił, że sama wersja PC na Steam osiągnęła około 800 000 pre-orderów. Analityk określa grę jako „pożądany zwrot w historii serii”, gdyż liczby te „znacznie przewyższają poprzednie odsłony i inne strzelanki. Elliot prognozuje, że globalne pre-ordery przekroczą milion, zwłaszcza że do premiery pozostały jeszcze dwa miesiące. Kluczem jest utrzymanie tempa marketingowego przez EA do września:

To zależy od tego, czy EA uda się utrzymać ten marketingowy impet we wrześniu. We wrześniu dzieje się sporo w segmencie strzelanek, wychodzi Borderlands 4 i wiele innych gier… Obecnie mamy dość spokojny okres pod względem premier, więc Battlefield ma dużo przestrzeni, by rozwinąć skrzydła. Jesienią będzie się działo znacznie więcej, ale na ten moment wszystko wskazuje na to, że gra poradzi sobie znakomicie – najlepiej w historii serii. – wyjaśnia Elliot.

Sukces pierwszej bety Battlefield 6 pozytywnie wpłynął na akcje EA. Cena akcji wzrosła o około 4,7%. Analityk Jeffriesa, James Heaney, przypisał wzrost stabilności serwerów i pozytywnemu odbiorowi graczy.

Beta umożliwiła też testy systemu Javelin Anticheat. EA potwierdziło, że podczas pierwszej bety zapobiegło 330 000 próbom oszukiwania.

Oto prawdziwe oblicze wojny totalnej. Walcz w zażartych starciach piechoty. Przecinaj przestworza, tocząc pojedynki lotnicze. Niszcz otoczenie, by uzyskać przewagę strategiczną. Zyskaj pełną kontrolę nad każdym działaniem i ruchem dzięki kinestetycznemu systemowi walki. W wojnie czołgów, odrzutowców i nieprzebranych arsenałów twoja drużyna jest najgroźniejszą bronią. Oto Battlefield 6. – czytamy w opisie gry.

Premiera Battlefielda 6 została ustalona na 10 października 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/battlefield-6-open-betas-have-driven-steam-pre-orders-to-800000-copies-analyst

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
7
wolff01
Gramowicz
Wczoraj 14:00
dariuszp napisał:

Masz valorant zainstalowany? :-)

wolff01 napisał:

Chciałem wypróbować ale pokonały mnie zabezpieczenia tej gry xD Nie byłem w stanie jej nawet odpalić :P

Niee, problem z Secure Boot. Mam problem z aktywacją trybu (mimo że płytę mam dosyć nową), instrukcje przerabiałem ale musiałbym nad tym dłuzej posiedzieć bo żaden "how to" mi nie był w stanie pomóc, a posiedzieć dłużej nad tym nie miałem czasu i chęci.

dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 12:48
wolff01 napisał:

Chciałem wypróbować ale pokonały mnie zabezpieczenia tej gry xD Nie byłem w stanie jej nawet odpalić :P

Masz valorant zainstalowany? :-)

Muradin_07
The King of Iron Fist
Wczoraj 07:54
fenr1r napisał:

Co do samej bety, chyba znudziło mi się Call of Duty.

Trzeba jednak przyznać, że marketing mają wzorowy. 

Z drugiej strony podoba mi się to, jak EA też wykorzystało betę do powrotu do BF 2042. Można gadać, że gra jest jaka jest... ale ten darmowy season pass "Drogi do BF6" to fajna, nostalgiczna przeprawa przez ostatnie gry.

A tymczasem Delta Force na konsolach też zrobi swoje, bo jednak gracze będą szukali zamiennika na jakąś chwilę :D




