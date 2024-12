Ubisoft wysłał informację do zwolnionych pracowników po zakończeniu rozwoju XDefiant

Witam wszystkich, Dzisiaj chciałam podzielić się z wami informacją, że podjęliśmy trudną decyzję o zaprzestaniu rozwoju XDefiant.

Pomimo zachęcającego startu, pełnej pasji pracy zespołu i zaangażowanej bazy fanów, nie byliśmy w stanie przyciągnąć i utrzymać wystarczającej liczby graczy na dłuższą metę, aby konkurować na poziomie, do którego dążymy na bardzo wymagającym rynku darmowych gier FPS. W rezultacie gra jest zbyt daleko od osiągnięcia wyników wymaganych do dalszych znaczących inwestycji, dlatego ogłaszamy, że ją wycofujemy.

Konkretnie oznacza to, że od dziś nowe pobrania, rejestracje graczy i zakupy nie będą już dostępne. Sezon 3 nadal będzie dostępny, a serwery pozostaną aktywne do 3 czerwca 2025 r., z wdzięczności zarówno dla naszych zespołów deweloperskich, które nad nim pracowały, jak i dla aktywnych graczy XDefiant.

Niestety, zakończenie działalności XDefiant niesie ze sobą trudne konsekwencje dla zespołów pracujących nad tą grą. Nawet jeśli prawie połowa zespołu XDefiant na całym świecie przejdzie do innych ról w Ubisoft, decyzja ta prowadzi również do zamknięcia naszych studiów produkcyjnych w San Francisco i Osace oraz do zmniejszenia naszego zakładu produkcyjnego w Sydney, z 143 osobami odchodzącymi z San Francisco i 134 osobami, które prawdopodobnie odejdą z Osaki i Sydney. Tym członkom zespołu, którzy opuszczają Ubisoft, chciałbym wyrazić moją najgłębszą wdzięczność za ich pracę i wkład. Wiedzcie, że jesteśmy zobowiązani do wspierania was podczas tej transformacji.

Tworzenie gier jako usług pozostaje filarem naszej strategii i osiągnęliśmy znaczące sukcesy, takie jak Rainbow Six, The Crew i For Honor, między innymi. Jest to bardzo konkurencyjny rynek, a wnioski wyciągnięte z XDefiant wykorzystamy w naszych przyszłych tytułach na żywo.

Na całym świecie jesteśmy zdeterminowani, aby podjąć niezbędne kroki w celu przywrócenia firmy na ścieżkę wzrostu, innowacji i kreatywności oraz upewnić się, że możemy zapewnić ci sukces. Oznacza to dalszą radykalną ewolucję naszego sposobu myślenia o produkcji i praktykach biznesowych, o których wkrótce powiemy więcej, oraz przeprowadzenie ukierunkowanej restrukturyzacji, gdy będzie to konieczne. Wiem, że sytuacja rodzi pytania i oczekiwania, dlatego będziemy regularnie i w przejrzysty sposób przekazywać informacje na ten temat.

Serdecznie dziękuję za nieustające zaangażowanie, z jakim wspólnie przechodzimy przez te trudne czasy.

Marie-Sophie