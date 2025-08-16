Heroes of Might and Magic: Olden Era przywróci mechanikę z poprzednich części. Twórcy ujawnili szczegóły

Wiązać się z tym będzie wiele nowości, w tym ulepszone mechaniki.

Studio Unfrozen opublikowali najnowszy devlog z gry Heroes of Might and Magic: Olden Era, który tym razem w całości został poświęcony jednemu z najbardziej kultowych elementów serii - poszukiwaniu Graala. W historii marki motyw ten wielokrotnie powracał jako wyjątkowa nagroda dla najbardziej wytrwałych eksploratorów mapy. W pierwszych częściach serii gracze znajdowali unikalne artefakty ukryte w odległych zakątkach świata, a później centralnym punktem tej mechaniki stał się Graal, znany w uniwersum Ashanu jako Łza Ashy. Jego zdobycie pozwalało wznosić w miastach potężne sanktuaria, które zapewniały ogromne premie ekonomiczne, zwiększały przyrost armii i oferowały unikatowe bonusy zależne od frakcji. Heroes of Might and Magic: Olden Era – deweloperzy tłumaczą mechanikę poszukiwania Graala Deweloperzy podkreślają, że doskonale rozumieją, jak dużą satysfakcję dawało polowanie na Graala w poprzednich odsłonach. Chcą więc to powtórzyć w Olden Era.

W Olden Erze nadal chcemy nagradzać te osoby, które cenią sobie eksplorację mapy oraz bycie Poszukiwaczem Graala. Jednakże nasze podejście do tematu jest dość unikatowe i wymaga nieco więcej aktywnego planowania ze strony gracza – tłumaczą twórcy. W przeszłości zdobycie Graala było procesem czasochłonnym i często możliwym dopiero w późnej fazie rozgrywki. W starciach wieloosobowych, szczególnie tych rozgrywanych w szybkim tempie, potężny artefakt rzadko miał szansę pojawić się na polu bitwy. W Olden Era będzie inaczej. Chcemy, by Graal miał większy wpływ w regularnych meczach, dlatego zdecydowaliśmy się spróbować czegoś innego, co pozwoli Wam na skonstruowanie i korzystanie z korzyści Sanktuarium Graala dużo częściej – zapowiada zespół. Nowe zasady wprowadzają zupełnie inny sposób zdobycia Graala. Artefakt można otrzymać po zwycięstwie w specjalnej walce z kopią własnego bohatera, do której dochodzi w unikalnym obiekcie zwanym Mirażem. Pamiętajcie, że walcząca przeciwko Wam armia w środku Mirażu zawsze będzie silniejsza od Waszej, więc będziecie musieli mądrze i ostrożnie rozplanować swoje starcie z nią – ostrzegają autorzy.

Pokonanie klona jest kluczem do dodania Graala do puli dostępnych surowców. Po zdobyciu artefaktu gracz może zdecydować, w którym z posiadanych miast zbuduje Sanktuarium Graala. Premie wynikające z konstrukcji zależą od frakcji i można je podejrzeć już w pierwszej turze gry. Jednak decyzja wiąże się z ryzykiem, bo przejęcie miasta przez przeciwnika oznacza, że to on będzie czerpał korzyści z potężnego budynku. Bądźcie ostrożni – jeśli Wasz przeciwnik przejmie miasto, gdzie skonstruowano Sanktuarium Graala, to będzie czerpał z niego korzyści na tak długo, na ile utrzymuje kontrolę nad miastem – przypominają deweloperzy. Twórcy zapewniają, że zdobycie Graala nadal będzie wymagało wysiłku, ale proces ma być mniej czasochłonny, tak aby gracze mogli odczuć jego wpływ w większej liczbie rozgrywek. Eksploracja mapy będzie niezbędna do odnalezienia Mirażu, a walka z wzmocnionym klonem bohatera okaże się sporym wyzwaniem. Kopia będzie dysponować większą armią, ulepszonymi statystykami i pełnym zestawem czarów bohatera, co zagwarantuje różnorodność pojedynków w kolejnych rozgrywkach. Jesteśmy zdania, iż ta nowa mechanika wokół Graala uczyni go oraz jego sanktuaria ciekawszymi i zapewni kolejną warstwę strategii do wzięcia pod uwagę w trakcie meczu. Tym samym też taka bezpośrednia forma pozyskania Graala sprawi, iż nowym graczom będzie łatwiej na niego natrafić i wykorzystać go do swoich celów w każdej grze – podsumowują autorzy. Dzięki nowemu podejściu do polowania na Graala, Heroes of Might and Magic: Olden Era ma oferować zarówno satysfakcję z eksploracji, jak i wyraźny wpływ artefaktu na przebieg partii, nawet w szybkich starciach wieloosobowych. Studio zapowiada, że wkrótce powróci z kolejnymi devlogami, ale już teraz chciało podzielić się szczegółami tej mechaniki, która może stać się jednym z najważniejszych elementów strategii w nadchodzącej grze. Przypomnijmy, że Heroes of Might & Magic: Olden Era wystartuje we wczesnym dostępie jeszcze w tym roku. Gra dostępna będzie wyłącznie na PC.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.