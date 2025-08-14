Otwarta beta Battlefield 6 właśnie dostała ważną łatkę. DICE reaguje na opinie graczy

Druga tura testów przynosi nowe tryby, mapę i poprawki w oparciu o feedback społeczności.
Druga tura otwartych beta testów Battlefielda 6 właśnie wystartowała, a twórcy wprowadzili zmiany wynikające z wniosków po pierwszym weekendzie rozgrywek. Beta potrwa do 17 sierpnia i oferuje zarówno nowe elementy zawartości, jak i usprawnienia w trybach gry.
Battlefield 6 – zmiany i nowa zawartość w drugiej turze bety
DICE rozszerzyło liczbę playlist, aby rotacja obejmowała więcej trybów, co ma pozwolić lepiej dopasować grę do preferencji społeczności. Dodano również funkcję wyszukiwania niestandardowego, umożliwiającą wybór ulubionej kombinacji map i trybów – choć nie jest to jeszcze pełnoprawna przeglądarka serwerów. Nowi gracze poniżej 15. rangi mogą skorzystać z trybu inicjacji z przeciwnikami sterowanymi przez AI w Breakthrough i Conquest.
Do bety trafiły dwa nowe tryby: Rush oraz Squad Death Match, a także mapa Empire State, przeznaczona wyłącznie dla piechoty i umiejscowiona w Brooklynie. Gracze mogą zdobyć dodatkowe nagrody – skórkę dla pojazdu i broni oraz nieśmiertelnik – za wykonywanie zadań w trakcie testów.
Wciąż obecny jest błąd uniemożliwiający korzystanie z DLSS i DLAA, nad którego usunięciem pracują deweloperzy. Pomimo tego na samym Steamie liczba zalogowanych graczy przekroczyła 250 tysięcy, co pokazuje duże zainteresowanie społeczności po powrocie bety.
