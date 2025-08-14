Otwarta beta Battlefield 6 właśnie dostała ważną łatkę. DICE reaguje na opinie graczy

Druga tura otwartych beta testów Battlefielda 6 właśnie wystartowała, a twórcy wprowadzili zmiany wynikające z wniosków po pierwszym weekendzie rozgrywek. Beta potrwa do 17 sierpnia i oferuje zarówno nowe elementy zawartości, jak i usprawnienia w trybach gry.

Battlefield 6 – zmiany i nowa zawarto ść w drugiej turze bety

DICE rozszerzyło liczbę playlist, aby rotacja obejmowała więcej trybów, co ma pozwolić lepiej dopasować grę do preferencji społeczności. Dodano również funkcję wyszukiwania niestandardowego, umożliwiającą wybór ulubionej kombinacji map i trybów – choć nie jest to jeszcze pełnoprawna przeglądarka serwerów. Nowi gracze poniżej 15. rangi mogą skorzystać z trybu inicjacji z przeciwnikami sterowanymi przez AI w Breakthrough i Conquest.

