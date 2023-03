Power Rangers powracają w specjalnym odcinku. Pierwszy zwiastun produkcji Netflixa

W styczniu Netflix ogłosił powstanie Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always 30th Anniversary Special, czyli specjalnego odcinka serii na 30-lecie istnienia Power Ragners. Premiera odbędzie się już za miesiąc, a teraz do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji, w którym możemy zobaczyć kilku powracających aktorów z oryginalnej obsady, w tym Waltera Emanuela Jonesa jako oryginalny czarnego rangera, Davida Yosta w roli oryginalny niebieskiego wojownika.