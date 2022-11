Jason David Frank nie żyje. Odszedł aktor z Power Rangers

Frank od 4 roku życia trenował karate, a dwanaście lat później założył swoją własną amatorską szkołę walki. Znał wiele sztuk walki, w tym: Shōtōkan, Wadō-ryū, taekwondo, judo, brazylijskie jiu-jitsu, boks tajski, Wing Chun, Jeet Kune Do i Aikido. Był twórcą swojej własnego stylu amerykańskiego karate nazwanego Toso Kune Do. W sierpniu 2010 roku zadebiutował w zawodowym MMA (po wcześniej wygranych czterech walkach na amatorskich galach) podczas Texas Cage Fighting - Puro Combate 1, gdzie w zaledwie 44 sekund wygrał z Jose Roberto Vasquez.

Jason David Frank próbował swoich sił w innych rolach niż w Power Rangers, ale bez większego powodzenia. Po trzynastoletniej przerwie wrócił do swojej postaci w epizodycznej roli w pełnometrażowym filmie Power Rangers z 2017 roku. Pojawił się również w Power Rangers Legacy Wars: Street Fighter Showdown z 2018 roku. Jego ostatnim filmowym projektem będzie Legend of the White Dragon, którego premiera zaplanowana jest na przyszły rok.

Aktorka pożegnał na Instagramie Walter E. Jones, z którym wspólnie grał w serialu Power Ranges.