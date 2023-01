Oryginalni Power Rangers powracają! Netflix przygotował fanom miłą niespodziankę

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always 30th Anniversary Special to specjalny rocznicowy film Netflixa, w którym powrócą gwiazdy pierwszej serii Power Rangers, która obchodzi swoje 30-lecie. Z tej okazji platforma przygotowała program, który ma być poświęcony dziedzictwu marki należącej do Saban i aktorom, od których wszystko się zaczęło.