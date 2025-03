Porażka Life is Strange: Double Exposure. Square Enix mówi o „dużych stratach”

Life is Strange: Double Exposure zebrało mieszane recenzje, a już na początku grudnia w sieci pojawiły się informacje o zwolnieniach w studiu Deck Nine Games. Okazuje się jednak, że to nie koniec złych wieści związanych ze wspomnianą produkcją. Square Enix miało bowiem przyznać, że najnowsza odsłona serii Life is Strange okazała się komercyjną porażką.

Square Enix przyznaje, że Life is Strange: Double Exposure to finansowa klapa

Jak informuje japoński analityk Hideki Yasuda (dzięki PSU), o wynikach produkcji Deck Nine Games wspomniano w trakcie ostatniego sprawozdania finansowego Square Enix. Wydawca podczas wspomnianego spotkania miał poinformować, że Life is Strange: Double Exposure przyniosło japońskiej firmie „duże straty”. Niestety nie ujawniono konkretnych wyników sprzedaży.