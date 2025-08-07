Gears of War: Reloaded – poznaliśmy rozmiar gry w wersji na PlayStation 5

Premiera Gears of War: Reloaded zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że otrzymaliśmy kolejne informacje na temat odświeżonej wersji pierwszej odsłony popularnej serii. W sieci pojawiły się bowiem szczegóły na temat rozmiaru wspomnianej produkcji na konsolach PlayStation 5.

Ujawniono rozmiar Gears of War: Reloaded na PlayStation 5

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez profil PlayStation Game Size na portalu społecznościowym X gra Gears of War: Reloaded w wersji na konsolę PlayStation 5 będzie wymagać 63.103 GB wolnej przestrzeni. Niewykluczone jednak, że ostatecznie wspomniana produkcja zajmie nieco więcej miejsca. W dniu premiery gra może bowiem otrzymać aktualizację.