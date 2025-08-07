Zaloguj się lub Zarejestruj

Gears of War: Reloaded – poznaliśmy rozmiar gry w wersji na PlayStation 5

Mikołaj Ciesielski
2025/08/07 19:45
Użytkownicy konsol Sony mogą rozpocząć przygotowania do premiery odświeżonej wersji pierwszej odsłony serii Gears of War.

Premiera Gears of War: Reloaded zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że otrzymaliśmy kolejne informacje na temat odświeżonej wersji pierwszej odsłony popularnej serii. W sieci pojawiły się bowiem szczegóły na temat rozmiaru wspomnianej produkcji na konsolach PlayStation 5.

Gears of War: Reloaded
Gears of War: Reloaded

Ujawniono rozmiar Gears of War: Reloaded na PlayStation 5

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez profil PlayStation Game Size na portalu społecznościowym X gra Gears of War: Reloaded w wersji na konsolę PlayStation 5 będzie wymagać 63.103 GB wolnej przestrzeni. Niewykluczone jednak, że ostatecznie wspomniana produkcja zajmie nieco więcej miejsca. W dniu premiery gra może bowiem otrzymać aktualizację.

Dzięki PlayStation Game Size dowiedzieliśmy się również, kiedy posiadacze PlayStation 5 będą mogli pobrać pliki niezbędne do uruchomienia kolejnej odświeżonej wersji pierwszej odsłony serii Gears of War. Preload Gears of War: Reloaded na konsolach Sony ruszy już 21 sierpnia 2025 roku, a więc na 5 dni przed oficjalną premierą.

Na koniec przypomnijmy, że Gears of War: Reloaded zadebiutuje już 26 sierpnia 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami odświeżona wersja trafi nie tylko na PlayStation 5, ale także na komputery osobiste i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Gears of War: Reloaded – wrażenia z bety multiplayer, czyli (dla mnie) przedsmak przed daniem głównym.

Źródło:https://x.com/PlaystationSize/status/1953121612703596891

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

