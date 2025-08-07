Gears of War: Reloaded – poznaliśmy rozmiar gry w wersji na PlayStation 5

Użytkownicy konsol Sony mogą rozpocząć przygotowania do premiery odświeżonej wersji pierwszej odsłony serii Gears of War.
Premiera Gears of War: Reloaded zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że otrzymaliśmy kolejne informacje na temat odświeżonej wersji pierwszej odsłony popularnej serii. W sieci pojawiły się bowiem szczegóły na temat rozmiaru wspomnianej produkcji na konsolach PlayStation 5.
Ujawniono rozmiar Gears of War: Reloaded na PlayStation 5
Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez profil PlayStation Game Size na portalu społecznościowym X gra Gears of War: Reloaded w wersji na konsolę PlayStation 5 będzie wymagać 63.103 GB wolnej przestrzeni. Niewykluczone jednak, że ostatecznie wspomniana produkcja zajmie nieco więcej miejsca. W dniu premiery gra może bowiem otrzymać aktualizację.
Dzięki PlayStation Game Size dowiedzieliśmy się również, kiedy posiadacze PlayStation 5 będą mogli pobrać pliki niezbędne do uruchomienia kolejnej odświeżonej wersji pierwszej odsłony serii Gears of War. Preload Gears of War: Reloaded na konsolach Sony ruszy już 21 sierpnia 2025 roku, a więc na 5 dni przed oficjalną premierą.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!