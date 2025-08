Silent Hill f zadowoli fanów? Zobaczcie 12-minutowy gameplay z nowego horroru

Jakiś czas temu informowaliśmy, że tematyka Silent Hill f ma być czymś, czego „nigdy wcześniej nie widzieliśmy”. Jeśli natomiast z niecierpliwością czekacie na wrześniową premierę wspomnianej produkcji, to mamy dla Was coś, co powinno umilić Wam okres oczekiwania. W sieci pojawił się bowiem długi gameplay z nadchodzącej odsłony serii Silent Hill.

Opublikowano długi gameplay z gry Silent Hill f

Na kanale Bahamut Video Game Madness udostępniono 12-minutowy gameplay z gry Silent Hill f, który pozwala zainteresowanym sprawdzić, jak obecnie prezentuje się wspomniana produkcja. Opublikowane fragmenty rozgrywki pochodzą bowiem z wersji przedpremierowej, która jakiś czas temu wpadła w ręce wybranych redakcji i twórców internetowych. W materiale nie brakuje eksploracji, a także walki z odrażającymi kreaturami, a całość znajdziecie na dole wiadomości.