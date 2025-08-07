W te gry MMORPG nadal warto zagrać! Oto pięć tytułów, które przyciągną was na wiele godzin

Star Wars: The Old Republic to produkcja legendarnego studia BioWare, która zadebiutowała w 2011 roku jako odpowiedź na sukces World of Warcraft. Gra miała na to szansę dzięki chociażby bardzo silnej franczyzie jaką jest uniwersum Gwiezdnych Wojen. Króla nie udało się zdetronizować, ale mimo to była to naprawdę świetna alternatywa. Historia gry osadzona jest na wiele lat przed filmowymi wydarzeniami i pozwala przeżyć mnóstwo wspaniałych historii, które znacząco rozbudowują lore świata Star Wars. Siłą tej gry z pewnością było połączenie elementów gry MMORPG oraz gry singlowej, a jej nacisk położono na wciągającą narrację rodem z gier dla pojedynczego gracza. Dzięki temu rozwiązaniu, samotne granie nie było już takie straszne. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że jest to prawdopodobnie jedyne MMORPG na rynku, które ma w pełni zdubbingowane WSZYSTKIE ścieżki dialogowe.

Gry MMORPG to niesamowicie rozbudowane produkcje, pełne świetnych historii i ciekawych przygód, ale przede wszystkim miejsce w którym zaangażowana społeczność przeżywa niezapomniane chwile. Skuteczna kooperacja między studiem odpowiedzialnym za grę, a graczami pozwoliła wielu tytułom osiągnąć gigantyczny sukces, a także rozwijać się z biegiem lat. Przedstawiam wam pięć moich ulubionych gier MMORPG, które z czystym sercem poleciłbym każdemu graczowi, choćby za ich niesamowitą grywalność. Zanim przejdziemy do tej krótkiej listy, zaznaczę, że jest ona bardzo subiektywna i z pewnością jest znacznie więcej produkcji godnych uwagi. Zwyczajnie do tych pięciu wracam dość regularnie i chętnie wam o nich opowiem.

Star Wars The Old Republic to gra do której wracam najczęściej. Dlaczego chciałbym wam ją polecić? Przede wszystkim przez wspomniany nacisk na fabułę i świetne historie. Warto sprawdzić każdą z klas postaci, bowiem mają one unikalną dla siebie i niezwykle rozbudowaną linię fabularną, wraz z wieloma wyborami moralnymi (tak jak w Gwiezdnych Wojnach, możemy stanąć po stronie dobra, zła lub gdzieś po środku). Choć to gra sieciowa, granie w tę produkcję to niemal takie samo doświadczenie jakie towarzyszy największym hitom RPG od BioWare. Ponadto SWTOR oferuje dynamiczne walki, intensywne batalie w kosmosie, kilka angażujących trybów PvP i stale poszerzające się lore, dzięki regularnie dodawanym dodatkom. Tak, po wielu latach od premiery, gra nadal otrzymuje sporo fabularnej zawartości, nowych dungeonów i wiele innego ciekawego contentu.

World of WarCraft

Oczywiście, że nie mogło tutaj zabraknąć legendarnego World of WarCraft. Kiedy w 2004 roku Blizzard wypuścił WoWa, chyba nikt nie spodziewał się, że gra stanie się kulturowym fenomenem, redefiniującym cały gatunek i wyznaczając tak wysokie standardy, że po dziś dzień produkcja uznawana jest za króla MMORPG. Po dwóch dekadach zmian, World of WarCraft nadal ma się dobrze, niezależnie od tego czy sięgnięcie po retail, czyli główną grę, czy też postanowicie zanurzyć się w nostalgii dzięki serwerom Classic. Co ciekawe, akurat ta produkcja wywołuje u mnie tak silną nostalgię, że czasem naprawdę niewiele potrzeba, aby znów chciał wrócić do tego świata i choć nie jestem już tak hardcorowym graczem jak kiedyś, nie poświęcam tej grze tylu godzin ile jeszcze kilka lat temu, tak nadal bawię się tak samo dobrze.

Właściwie World of WarCraft jest taką produkcja, że chyba nie trzeba jej specjalnie przedstawiać i zachwalać. Blizzard regularnie dostarcza mniejsze patche oraz duże dodatki, jak choćby ostatnie The War Within i choć nie każda aktualizacja jest sukcesem, a czasem nawet srogą porażką, to nadal grywalność tej produkcji stoi na bardzo wysokim poziomie. Do tego cały świat Azeroth jest ogromny i niesamowicie bogaty w zawartość. Gracze mogą tworzyć unikalne postacie korzystając z dziesiątek ras i klas, brać udział w epickich rajdach, battlegroundach i starciach PvP. Poza tym WoW stoi endgamem. Tutaj naprawdę jest co robić po osiągnięciu maksymalnego poziomu, a jeśli jeszcze macie kogoś znajomego/znajomą do grania, to gameplay, staje się zupełnie innym, jeszcze lepszym doświadczeniem. Zwykle grałem sam i naprawdę nie pamiętam innego MMO w które tak dobrze grałoby mi się ze znajomymi. World of WarCraft to naprawdę świetnie zaprojektowana gra i nic dziwnego, że przez tyle lat jest źródłem inspiracji dla wielu innych studiów chcących podjąć wyzwanie jakim jest produkcja rozbudowanej gry sieciowej.

The Lord of the Rings Online

Czy Władca Pierścieni to moje ukochane uniwersum? Tak. Czy grałem we wszystko co zostało osadzone w świecie stworzonym przez Tolkiena? Tak. Czy zatem spędziłem dziesiątki godzin w The Lord of the Rings Online? Jeszcze jak! Na początku tego roku przeczytałem gdzieś, że gra jest martwa. Nic bardziej mylnego. Może nie ma tylu użytkowników co taki WoW czy inne Final Fantasy, ale do martwej jej daleko. Nadal spotykam tu wielu graczy, a twórcy stale wypuszczają kolejne rozszerzenia. Co ciekawe, twórcy naprawdę mocno postarali się, aby odtworzyć lore, klimat i autentyczność całego Śródziemia. Od premiery gry, która miała miejsce w 2007 roku, można by rzec, że LOTRO przekształciło się w coś więcej niż grę. To istne muzeum uniwersum Tolkiena, tak wiernie odwzorowane, że oprócz odwiedzenia kultowych miejsc, można nawet przejść całą trasę jaką musiał przebyć Frodo, aby zniszczyć pierścień. Z resztą co roku gracze biorą udział w takiej akcji i choć zajmuje to wiele godzin, to faktycznie ruszają na wyprawę zniszczenia jedynego pierścienia. Piękna społeczność.

The Lord of the Rings Online to przede wszystkim głęboka immersja. Świat gry jest nie tylko rozległy, ale też niezwykle wierny książkowym opisom. Gra posiada też ciekawy system klas, które mają swoje unikatowe możliwości, jak choćby Bard na którego czekają mini-gry z udziałem instrumentów. Niestety choć kocham tę produkcję całym serduszkiem to ma kilka wad, które dzisiaj już mocno biją po oczach. Przede wszystkim bardzo kiepski interfejs. Jest mało czytelny i dla wielu może być odpychający. Po drugie, oprawa graficzna nie starzeje się najlepiej i choć twórcy robią co mogą, to jednak czuć, że jest to już mocno leciwa produkcja. Mimo wszystko przygody, świat, fabuła i całe lore śródziemna potrafią w bardzo znacznym stopniu zrekompensować te mankamenty. Jeśli lubicie Władcę Pierścieni to naprawdę powinniście tego spróbować.

Final Fantasy XIV Online

Historia Final Fantasy XIV to gotowy scenariusz film z kategorii “dramat gamingowy”. Gra zadebiutowała w 2010 roku i okazała się być… katastrofą. Square Enix jednak się nie poddało i zamiast porzucić projekt, jak pewnie zrobiła by większość studiów, postanowili tę grę zbudować jeszcze raz od nowa. Jak się domyślacie, ten ruch bardzo im się opłacił. W 2013 roku Final Fantasy XIV zadebiutowało ponownie z podtytułem A Realm Reborn i ta nowa, dopracowana wersja zachwyciła graczy – w tym mnie. Od tamtego momentu gra nie przestaje rosnąć w siłę i pod kątem ilości graczy oraz grywalności bez problemu dorównuje World of WarCraft, a często słyszy się głosy, że nawet go przebija.