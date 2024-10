Life is Strange: Double Exposure z pierwszymi recenzjami. Mieszany odbiór nowych przygód Max Caulfield

Dzisiaj w ręce graczy trafi Life is Strange: Double Exposure. Oznacza to, że w sieci znajdziemy już pierwsze recenzje produkcji od Deck Nine Games. W serwisie Metacritic tytuł uzyskał średnią ocen na poziomie 72/100 (na podstawie 37 opinii), co przekłada się na „mieszany lub średni” odbiór gry.