Life is Strange: Double Exposure w ogniu krytyki. Wszystko przez wczesny dostęp

Na Xbox Games Showcase 2024 doczekaliśmy się zapowiedzi Life is Strange: Double Exposure. Zgodnie z przekazanymi informacjami gra ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku, a użytkownicy mogą już składać zamówienia przedpremierowe. Square Enix podjęło jednak dość kontrowersyjną decyzję, która wyraźnie nie spodobała się fanom serii Life is Strange.

Gracze krytykują decyzję o wczesnym dostępie do Life is Strange: Double Exposure dla posiadaczy wersji Ultimate

Life is Strange: Double Exposure dostępne jest w przedsprzedaży w trzech wersjach – standardowej, Deluxe oraz Ultimate. To właśnie zawartość ostatniej z wymienionych edycji budzi spore emocje wśród fanów Life is Strange. Zgodnie z przekazanymi informacjami posiadacze Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition będą mogli zapoznać się z dwoma pierwszymi epizodami już 15 października 2024 roku, czyli dokładnie dwa tygodnie przed oficjalną premierą.