Reanimal straszy już teraz. Pierwsze 13 minut z rozgrywki udostępnione w sieci

Mroczna przygodówka twórców Little Nightmares zadebiutuje w 2026 roku.
Na początku sierpnia ukazał się nowy zwiastun Reanimal. Poznaliśmy też termin premiery mrocznej przygodówki od twórców Little Nightmares, który został ustalony na pierwszy kwartał 2026 roku. Teraz natomiast pojawił się materiał przybliżający kilka elementów rozgrywki.
Reanimal na 13-minutowym gameplayu
Do sieci trafiło pierwsze 13 minut rozgrywki z Reanimal. Materiał został udostępniony na kanale IGN. Gameplay koncentruje się na najważniejszych elementach gry, prezentując skradanie się, rozwiązywanie zagadek i ucieczki.
Twórcy Little Nightmares & Little Nightmares II powracają, by zabrać was w jeszcze bardziej przerażającą podróż. W tej grze kooperacyjnej z gatunku przygodowego horroru zagracie jako brat i siostra, którzy muszą przejść przez piekło, by uratować zaginionych przyjaciół. Eksplorując otoczenie pieszo i łódką, wykorzystajcie swoją inteligencję i współpracujcie, aby przeżyć i uciec z piekielnej wyspy oraz od prześladującej was mrocznej tajemnicy. – czytamy na Steamie.
GramTV przedstawia:
Reanimal charakteryzuje gęsta atmosfera i intrygujący, przerażający świat. Gracze mogą spodziewać się pokręconych potworów i eksploracji tajemniczych lokalizacji. Choć zaprezentowany gameplay był jednoosobowy, Reanimal wspiera kooperację online, co oznacza, że zainteresowani będą mogli mierzyć się z wyzwaniami wspólnie.
Przypomnijmy, że Reanimal ma ukazać się na rynku w pierwszym kwartale 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz na PC.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!