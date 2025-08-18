Reanimal straszy już teraz. Pierwsze 13 minut z rozgrywki udostępnione w sieci

Na początku sierpnia ukazał się nowy zwiastun Reanimal . Poznaliśmy też termin premiery mrocznej przygodówki od twórców Little Nightmares, który został ustalony na pierwszy kwartał 2026 roku. Teraz natomiast pojawił się materiał przybliżający kilka elementów rozgrywki.

Twórcy Little Nightmares & Little Nightmares II powracają, by zabrać was w jeszcze bardziej przerażającą podróż. W tej grze kooperacyjnej z gatunku przygodowego horroru zagracie jako brat i siostra, którzy muszą przejść przez piekło, by uratować zaginionych przyjaciół. Eksplorując otoczenie pieszo i łódką, wykorzystajcie swoją inteligencję i współpracujcie, aby przeżyć i uciec z piekielnej wyspy oraz od prześladującej was mrocznej tajemnicy. – czytamy na Steamie.

Do sieci trafiło pierwsze 13 minut rozgrywki z Reanimal. Materiał został udostępniony na kanale IGN. Gameplay koncentruje się na najważniejszych elementach gry, prezentując skradanie się, rozwiązywanie zagadek i ucieczki.

Reanimal charakteryzuje gęsta atmosfera i intrygujący, przerażający świat. Gracze mogą spodziewać się pokręconych potworów i eksploracji tajemniczych lokalizacji. Choć zaprezentowany gameplay był jednoosobowy, Reanimal wspiera kooperację online, co oznacza, że zainteresowani będą mogli mierzyć się z wyzwaniami wspólnie.

Przypomnijmy, że Reanimal ma ukazać się na rynku w pierwszym kwartale 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz na PC.