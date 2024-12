Twórcy Life is Strange: Double Exposure zwalniają pracowników ze względu na ciężką sytuację

Jakiś czas temu doczekaliśmy się premiery Life is Strange: Double Exposure. Możemy przypuszczać, że wyniki produkcji nie spełniły oczekiwań twórców, ponieważ na Twitterze/X pojawiło się ogłoszenie dotyczące kolejnych zwolnień wewnątrz studia. CEO Deck Nine Games podzielił się powodem podjęcia tej decyzji.

Deck Nine Games - CEO Mark Lyons informuje o zwolnieniach

Niedługi czas po premierze Life is Strange: Double Exposure twórcy ogłosili, że wiele osób pracujących w firmie pożegna się z wykonywanym stanowiskiem. Taka sama sytuacja miała również miejsce w maju ubiegłego roku oraz w lutym bieżącego roku. Studio zajmowało się w przeszłości m.in. rozwojem Life is Strange: True Colors, Life is Strange: Before the Storm oraz współtworzeniem The Expanse: A Telltale Series.

