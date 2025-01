Porażka Concord skłoniła Sony do anulowania projektów gier-usług? Branżowy informator: „To powinno być jasne”

Według Jeffa Grubba, Sony jest „w szoku” po porażce gry Concord i obecnie „przeprowadza kontrolę w każdym studiu, ponownie oceniając każdy projekt”. Na pytanie, czy anulowane projekty od Bluepoint Games i Bend Studio miały związek z Condord, Jeff odpowiedział: „Stało się tak z powodu Concord, to powinno być jasne, tak mi powiedziano”. Firma ma mieć teraz duży opór wobec projektów gier wieloosobowych.

Sony jest w szoku po Concord i teraz odwiedzają każde studio i na nowo oceniają każdy projekt. Jeśli jest to projekt live service, to napotyka na wiele przeszkód, które uniemożliwiają mu faktyczne wydanie i to do tego stopnia, że jeśli teraz twórcy będą chcieli przedstawić nowe projekty, które mają być ich kolejną główną pozycją, to nie uzyskają zielonego światła, jeśli to gra-usługa. – przekazał Grubb.