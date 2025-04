Assassin's Creed Invictus z premierą jeszcze w 2025 roku? Ubisoft planuje szybką premierę kolejnej odsłony serii

Dopiero co na rynek trafił Assassin’s Creed Shadows, a Ubisoft już planuje kolejne ruchy dotyczące rozwoju serii. Według najnowszych doniesień AC Shadows to obecnie jedna z najlepiej sprzedających się gier w 2025 roku. Deweloperzy zdają sobie sprawę, że tytuł mógłby zostać jeszcze bardziej dopracowany i zamierzają wysłuchać próśb graczy i przygotować nowy, jeszcze bardziej wymagający poziom trudności. Mimo to Ubisoft znów traci na giełdzie i firma zanotowała spory spadek wyceny akcji. Aby podreperować kiepską sytuację Ubisoft zamierza jeszcze w tym roku wypuścić Assassin's Creed Invictus, czyli wieloosobową grę o asasynach.

Assassin's Creed Invictus zadebiutuje jeszcze w 2025 roku?

Jeszcze we wrześniu od scoopera j0nathan dowiedzieliśmy się, że Assassin's Creed Invictus będzie grą inspirowaną Fall Guys. Chociaż największa popularność tego typu gier dla wielu graczy już przeminęła, to Ubisoft wierzy, że nieco poważniejsze podejście może skłonić fanów serii Assassin’s Creed do zainteresowania się tym tytułem.